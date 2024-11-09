Отменяют ли субсидии на аренду жилья другие выплаты для переселенцев — Finance.ua

Отменяют ли субсидии на аренду жилья другие выплаты для переселенцев
Правительство Украины утвердило постановление, которое позволит внутренне перемещенным лицам, нуждающимся в поддержке, получать субсидию на аренду жилья.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
Когда будет доступна субсидия на аренду жилья для ВПЛ
Ожидается, что с середины января 2025 года этот механизм станет доступным для украинских семей.
Чтобы обеспечить удобный процесс получения помощи, ведется работа по цифровизации услуги. Правительство стремится сделать получение субсидии простым и доступным.
«Соответствующее постановление, которое мы разработали, уже принято правительством. Сейчас мы работаем над его технической реализацией. Хотим сделать процесс получения такой субсидии максимально удобным и цифровизированным», — говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что другие получаемые ВПЛ социальные выплаты останутся неизменными и не будут отменены при начислении новой субсидии.
Напомним, внутренне перемещенные лица могут получить жилищные субсидии даже без регистрации по месту жительства, если их расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж.
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