Отменяют ли субсидии на аренду жилья другие выплаты для переселенцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Отменяют ли субсидии на аренду жилья другие выплаты для переселенцев

Личные финансы
26
Отменяют ли субсидии на аренду жилья другие выплаты для переселенцев
Отменяют ли субсидии на аренду жилья другие выплаты для переселенцев
Правительство Украины утвердило постановление, которое позволит внутренне перемещенным лицам, нуждающимся в поддержке, получать субсидию на аренду жилья.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Когда будет доступна субсидия на аренду жилья для ВПЛ

Ожидается, что с середины января 2025 года этот механизм станет доступным для украинских семей.
Читайте также
Чтобы обеспечить удобный процесс получения помощи, ведется работа по цифровизации услуги. Правительство стремится сделать получение субсидии простым и доступным.
«Соответствующее постановление, которое мы разработали, уже принято правительством. Сейчас мы работаем над его технической реализацией. Хотим сделать процесс получения такой субсидии максимально удобным и цифровизированным», — говорится в сообщении.
Читайте также
В ведомстве отметили, что другие получаемые ВПЛ социальные выплаты останутся неизменными и не будут отменены при начислении новой субсидии.
Напомним, внутренне перемещенные лица могут получить жилищные субсидии даже без регистрации по месту жительства, если их расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж.

Сравнить и взять кредит наличными и онлайн 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.