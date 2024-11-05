Субсидии сохранят для семей, имеющих энергооборудование на сумму до 150 тыс. грн — Finance.ua

Субсидии сохранят для семей, имеющих энергооборудование на сумму до 150 тыс. грн
В преддверии зимы государство разворачивает масштабную программу зимней поддержки украинцев.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
«Один из ключевых ее элементов — это субсидии. 2,8 млн. украинских семей получат жилищные субсидии и льготы. Пенсионный фонд уже пересчитал их размер на этот отопительный сезон. В бюджете на 2025 год мы предусмотрели 42 млрд грн на эти нужды», — отметил премьер-министр.
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Шмыгаль добавил, что для военных правительство упростило механизм назначения жилищно-коммунальных льгот. А для переселенцев с середины января следующего года будет запущена программа субсидий на арендуемое жилье.
«Эта опция будет доступна семьям, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов», — отметил премьер-министр.
По словам главы правительства, около 500 тысяч домохозяйств этой зимой получат выплаты на покупку твердого топлива, в том числе дров и угля. Эти средства в размере до 21 тысячи гривен на семью уже выплачиваются в прифронтовых регионах.
«Мы понимаем, что зима будет сложной, поэтому всячески поощряем граждан к энергоустойчивости. В частности, к установке альтернативных источников питания и генерации: солнечных панелей, ветровых установок, накопителей электроэнергии. При этом люди не должны лишиться права на жилищную субсидию», — подчеркнул Шмыгаль.
Для этого Кабинет Министров поручил Министерству социальной политики разработать и вынести на рассмотрение правительства соответствующий проект решения. По словам Шмыгаля, в основе будет простая норма: если стоимость установленного энергетического оборудования не превышает 150 тыс. грн, субсидия за семьей сохраняется.
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«Также Минсоцполитики должно разработать механизм, по которому размер субсидии на оплату электроэнергии не будет уменьшаться даже в случае перебоев электроснабжения», — подчеркнул премьер-министр.
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