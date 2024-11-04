Субсидии на отопительный сезон: как узнать размер — Finance.ua

Субсидии на отопительный сезон: как узнать размер Сегодня 15:15 — Личные финансы

Субсидии на отопительный сезон: как узнать размер

Пенсионный фонд Украины пересчитал размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024−2025 годов.

Размер субсидии за октябрь рассчитан с учетом услуги по отоплению жилого помещения с начала отопительного сезона — с 16 октября (16 дней).

Об этом сообщает ПФУ

«Выплата жилищной субсидии за октябрь будет произведена в ноябре», — говорится в сообщении.

Посмотреть всю информацию о начисленной субсидии (в частности, о размере и периоде) можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе «Моя субсидия».

Как оформить субсидию

В ПФУ сообщили, что подать документы на жилищную субсидию можно следующим образом:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

по почте по адресу территориального органа Фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

«В случае подачи документов в период до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям, начиная с 1 декабря — с месяца, в котором состоялось обращение», — говорится в сообщении.

Субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона (апрель) и рассчитывается:

на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Для большинства граждан перерасчет в октябре происходит в автоматическом режиме. Также автоматически пересчитают субсидию домохозяйствам, чья субсидионная выплата в летний период составляла 0 грн.

Кроме того, людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на ЖКУ, субсидия будет начислена в автоматическом режиме — без необходимости дополнительных обращений.

Кому необходимо обращаться

Гражданам, которые не были получателями этого пособия и только планируют его получить, необходимо обратиться в ПФУ.

Также в фонд должны обратиться лица, получавшие жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства.

За назначением жилищной субсидии могут еще обратиться люди, у которых назначение субсидии на неотопительный период не произошло из-за наличия задолженности, которую удалось погасить/оформить договор реструктуризации, а также люди, которые оспаривают вопросы задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке.

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