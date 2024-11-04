Субсидии на отопительный сезон: как узнать размер — Finance.ua

Субсидии на отопительный сезон: как узнать размер
Пенсионный фонд Украины пересчитал размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024−2025 годов.
Размер субсидии за октябрь рассчитан с учетом услуги по отоплению жилого помещения с начала отопительного сезона — с 16 октября (16 дней).
Об этом сообщает ПФУ.
«Выплата жилищной субсидии за октябрь будет произведена в ноябре», — говорится в сообщении.
Посмотреть всю информацию о начисленной субсидии (в частности, о размере и периоде) можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе «Моя субсидия».
Как оформить субсидию
В ПФУ сообщили, что подать документы на жилищную субсидию можно следующим образом:
- лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- по почте по адресу территориального органа Фонда;
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение «Пенсионный фонд».
«В случае подачи документов в период до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям, начиная с 1 декабря — с месяца, в котором состоялось обращение», — говорится в сообщении.
Субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона (апрель) и рассчитывается:
- на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;
- на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.
Для большинства граждан перерасчет в октябре происходит в автоматическом режиме. Также автоматически пересчитают субсидию домохозяйствам, чья субсидионная выплата в летний период составляла 0 грн.
Кроме того, людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на ЖКУ, субсидия будет начислена в автоматическом режиме — без необходимости дополнительных обращений.
Кому необходимо обращаться
Гражданам, которые не были получателями этого пособия и только планируют его получить, необходимо обратиться в ПФУ.
Также в фонд должны обратиться лица, получавшие жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства.
За назначением жилищной субсидии могут еще обратиться люди, у которых назначение субсидии на неотопительный период не произошло из-за наличия задолженности, которую удалось погасить/оформить договор реструктуризации, а также люди, которые оспаривают вопросы задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке.
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