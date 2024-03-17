Как Wi-Fi в общественных местах несет угрозу вашим финансовым данным — Finance.ua

Как Wi-Fi в общественных местах несет угрозу вашим финансовым данным
Пользуясь бесплатной сетью открытого доступа Wi-Fi в общественных местах, кафе и транспорте следует понимать, что существует риск для ваших личных и финансовых данных.
Об этом пишет Финкульт.
Что не следует делать при подключении к бесплатной Wi-Fi сети:
- не совершайте банковские транзакции;
- не подключайтесь к рабочим почтовым ящикам;
- не пользуйтесь банковскими приложениями;
- не вводите данные банковской карты;
- не оставляйте личные данные на веб-сайтах.
Отмечается, что злоумышленники могут создать собственную фальшивую сеть Wi-Fi с бесплатным доступом. Подключившись к такой сети, устройство находится практически в полном распоряжении хакера.
Благодаря этому мошенники получают доступ ко всем вашим данным. Они могут копировать и просматривать файлы, читать сообщения, а также получить доступ к журналу звонков и интернет-трафика.
Правила пользования бесплатным Wi-Fi
Правило 1. Пользуйтесь 3G/4G-сетью. Если у вас нет такой возможности, отдавайте предпочтение зашифрованным соединениям (WPA2 — программа сертификации средств беспроводной связи, разработанная объединением Wi-Fi Alliance для защиты Wi-Fi сети).
Правило 2. Убедитесь, что сайты, которым вы предоставляете личные данные, защищены протоколом SSL, который вы видите как небольшой замочек в адресной строке, перед адресом сайта.
Когда подключение к сайту не защищено, браузер обычно будет показывать пользователям сообщения о том, что на сайте незащищенное соединение и что они могут стать жертвой злоумышленников.
Правило 3. Убедитесь, что смартфон не запоминается и не подключается автоматически к доступным сетям.
Читайте также
Правило 4. Регулярно меняйте пароли на всех важных аккаунтах.
Помните о безопасности использования бесплатных Wi-Fi сетей, чтобы не стать жертвой мошенников.
Напомним, банки и международные платежные системы заботятся о безопасности платежей, именно поэтому расчеты банковской картой или смартфоном, оплата за товары и услуги в интернете или перевод средств онлайн защищены.
Однако максимально защитить личную и финансовую информацию можно только в том случае, если вы правильно пользуетесь банковской картой.
Поделиться новостью