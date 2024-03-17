Как Wi-Fi в общественных местах несет угрозу вашим финансовым данным — Finance.ua

Как Wi-Fi в общественных местах несет угрозу вашим финансовым данным Сегодня 12:01 — Личные финансы

Как Wi-Fi в общественных местах несет угрозу вашим финансовым данным, Фото: itechua.com

Пользуясь бесплатной сетью открытого доступа Wi-Fi в общественных местах, кафе и транспорте следует понимать, что существует риск для ваших личных и финансовых данных.

Об этом пишет Финкульт.

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Что не следует делать при подключении к бесплатной Wi-Fi сети:

не совершайте банковские транзакции;

не подключайтесь к рабочим почтовым ящикам;

не пользуйтесь банковскими приложениями;

не вводите данные банковской карты;

не оставляйте личные данные на веб-сайтах.

Отмечается, что злоумышленники могут создать собственную фальшивую сеть Wi-Fi с бесплатным доступом. Подключившись к такой сети, устройство находится практически в полном распоряжении хакера.

Благодаря этому мошенники получают доступ ко всем вашим данным. Они могут копировать и просматривать файлы, читать сообщения, а также получить доступ к журналу звонков и интернет-трафика.

Правила пользования бесплатным Wi-Fi

Правило 1. Пользуйтесь 3G/4G-сетью. Если у вас нет такой возможности, отдавайте предпочтение зашифрованным соединениям (WPA2 — программа сертификации средств беспроводной связи, разработанная объединением Wi-Fi Alliance для защиты Wi-Fi сети).

Правило 2. Убедитесь, что сайты, которым вы предоставляете личные данные, защищены протоколом SSL, который вы видите как небольшой замочек в адресной строке, перед адресом сайта.

Когда подключение к сайту не защищено, браузер обычно будет показывать пользователям сообщения о том, что на сайте незащищенное соединение и что они могут стать жертвой злоумышленников.

Правило 3. Убедитесь, что смартфон не запоминается и не подключается автоматически к доступным сетям.

Правило 4. Регулярно меняйте пароли на всех важных аккаунтах.

Помните о безопасности использования бесплатных Wi-Fi сетей, чтобы не стать жертвой мошенников.

Напомним, банки и международные платежные системы заботятся о безопасности платежей, именно поэтому расчеты банковской картой или смартфоном, оплата за товары и услуги в интернете или перевод средств онлайн защищены.

Однако максимально защитить личную и финансовую информацию можно только в том случае, если вы правильно пользуетесь банковской картой.

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