Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение — Finance.ua

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Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение

Личные финансы
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Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение
Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение, Фото: freepik
Пенсионное удостоверение подтверждает назначение пенсии. В случае потери документа можно восстановить, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Пенсионное удостоверение — документ, подтверждающий назначение человеку пенсии.
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Электронное отображение пенсионного удостоверения в мобильном приложении «Дія», генерируемое после изготовления пенсионного удостоверения, имеет такую ​​же юридическую силу, как и традиционное.
При обращении в сервисный центр ПФУ пенсионеру требуется:
  • предъявить паспорт и справку о присвоении идентификационного номера;
  • заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения, к которому приложить цветную фотографию размером 3×2,5 см.

Как восстановить пенсионное удостоверение онлайн

Также это можно сделать онлайн — через портал ПФУ.
Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через веб-портал электронных услуг Фонда, нужно зайти в раздел «О пенсионном обеспечении» и выбрать опцию «Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения».
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Если подавать заявление с мобильного приложения «Пенсионный фонд», нужно выбрать вкладку В ПФУ: раздел Коммуникации в ПФУ — Заявление на изготовление пенсионного удостоверения.
Для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы Фонда необходимо подготовить сканированные копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, собственной подписи (должны быть выполнены чернилами черного цвета) и фотографию.
Сканкопии должны быть цветными и четкими; сохраненными в форматах JPG или PDF.
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Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.
Пенсионное удостоверение (после изготовления) будет выдано человеку в сервисном центре Фонда, который указывается в заявлении.
Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович выразила надежду, что в Украине будет реализована инициатива накопительной пенсионной системы в 2025 году.
По материалам:
НВ
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