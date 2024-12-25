Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение — Finance.ua

Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение Сегодня 13:18 — Личные финансы

Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение, Фото: freepik

Пенсионное удостоверение подтверждает назначение пенсии. В случае потери документа можно восстановить, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Пенсионное удостоверение — документ, подтверждающий назначение человеку пенсии.

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Электронное отображение пенсионного удостоверения в мобильном приложении «Дія», генерируемое после изготовления пенсионного удостоверения, имеет такую ​​же юридическую силу, как и традиционное.

При обращении в сервисный центр ПФУ пенсионеру требуется:

предъявить паспорт и справку о присвоении идентификационного номера;

заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения, к которому приложить цветную фотографию размером 3×2,5 см.

Как восстановить пенсионное удостоверение онлайн

Также это можно сделать онлайн — через портал ПФУ.

Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через веб-портал электронных услуг Фонда, нужно зайти в раздел «О пенсионном обеспечении» и выбрать опцию «Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения».

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Если подавать заявление с мобильного приложения «Пенсионный фонд», нужно выбрать вкладку В ПФУ: раздел Коммуникации в ПФУ — Заявление на изготовление пенсионного удостоверения.

Для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы Фонда необходимо подготовить сканированные копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, собственной подписи (должны быть выполнены чернилами черного цвета) и фотографию.

Сканкопии должны быть цветными и четкими; сохраненными в форматах JPG или PDF.

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Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Пенсионное удостоверение (после изготовления) будет выдано человеку в сервисном центре Фонда, который указывается в заявлении.

Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович выразила надежду, что в Украине будет реализована инициатива накопительной пенсионной системы в 2025 году.

НВ По материалам:

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