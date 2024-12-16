Пенсионный фонд впервые за год выполнил план поступлений от ЕСВ — Finance.ua

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Пенсионный фонд впервые за год выполнил план поступлений от ЕСВ

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Пенсионный фонд впервые за год выполнил план поступлений от ЕСВ
Пенсионный фонд впервые за год выполнил план поступлений от ЕСВ
По итогам 11 месяцев Пенсионный фонд впервые за год выполнил план поступлений от ЕСВ.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Пенсионный фонд впервые за год выполнил план поступлений от ЕСВ
В январе — ноябре было уплачено 489,8 млрд гривен ЕСВ (+15,2% к аналогичному периоду прошлого года).
В последние 2 месяца поступления от ЕСВ ускорились и были выше средних, в т. ч. в октябре — 47,8 млрд гривен (+16,3% год к году), ноябре — 49,1 млрд гривен (+21,2% год к году).
Соответственно поступления от ЕСВ, распределенного на общеобязательное пенсионное страхование, в октябре-ноябре заметно опережали план (в частности, в ноябре более чем на 11%).
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Это позволило улучшить выполнение доходной части Пенсионного фонда, обеспечив впервые с начала года небольшое (+0,2 млрд гривен) перевыполнение кумулятивного плана доходов от ЕСВ по итогам 11 месяцев.
Депутат предположил, что увеличение поступлений от ЕСВ связано с дальнейшим ростом зарплат в экономике в IV квартале и их частичной детенизацией, в т. ч. под возможность экономичного бронирования работников.
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По материалам:
Українські Новини
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