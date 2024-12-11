Запуск второго уровня пенсионной системы: каковы последствия для бизнеса — Finance.ua

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Запуск второго уровня пенсионной системы: каковы последствия для бизнеса

Личные финансы
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Запуск второго уровня пенсионной системы: каковы последствия для бизнеса
Запуск второго уровня пенсионной системы: каковы последствия для бизнеса
Европейская Бизнес Ассоциация встретилась с советником Министра социальной политики Украины Александром Панченко, чтобы обсудить запуск второго уровня пенсионной системы. Ввести этот уровень планируют с 2026 года, но не раньше окончания войны.
На встрече Панченко презентовал законопроект по реформированию пенсионной системы и предусмотренные этим изменения. Он очертил текущее состояние пенсионной системы и цель реформы, введение дополнительного инструмента увеличения размера пенсии граждан путем создания стимулов для текущих работников самостоятельно накапливать на пенсию.
Предпосылками для внедрения реформы является завершение войны и стабилизация экономической ситуации в Украине, а также создание необходимой инфраструктуры и, конечно, принятие соответствующего законодательства.
Что касается механизма финансирования взносов, то именно государство будет инвестировать в накопительные пенсии граждан часть отчислений из НДФЛ и ЕСВ. Поэтому налоговая нагрузка остается неизменной, а будет происходить внутреннее перераспределение.
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Управление будет включать создание Государственного накопительного фонда и электронной системы контроля индивидуальных накоплений. Также законопроект предусматривает новые возможности инвестиционного портфеля, в частности, хеджирование рисков, а также повышенные требования к провайдерам для обеспечения прозрачности и эффективности их работы.
По материалам:
Finance.ua
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