Депутаты расширили категории военных для досрочной пенсии — Finance.ua

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Депутаты расширили категории военных для досрочной пенсии

Личные финансы
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Депутаты расширили категории военных для досрочной пенсии
Депутаты расширили категории военных для досрочной пенсии
Верховная Рада расширила категории военных для досрочной пенсии. За законопроект № 11 116 в целом проголосовали 299 депутатов при минимально необходимых 226.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
Приравниваются условия назначения пенсий наравне с военнослужащими срочной службы для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, пострадавших во время оборонных действий в связи с агрессией рф, а также членов семей погибших или пропавших без вести в результате таких действий.
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Также законопроект предусматривает право на досрочный выход на пенсию для:
  • лиц, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года принимали участие в защите Украины, в частности в составе добровольческих формирований;
  • пострадавших и членов семей погибших в ходе таких мер.
Досрочная пенсия предусмотрена по достижении мужчинами 55 лет, женщинами 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.
По материалам:
Українські Новини
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