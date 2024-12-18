Депутаты расширили категории военных для досрочной пенсии — Finance.ua

Депутаты расширили категории военных для досрочной пенсии Сегодня 17:19 — Личные финансы

Депутаты расширили категории военных для досрочной пенсии

Верховная Рада расширила категории военных для досрочной пенсии. За законопроект № 11 116 в целом проголосовали 299 депутатов при минимально необходимых 226.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Приравниваются условия назначения пенсий наравне с военнослужащими срочной службы для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, пострадавших во время оборонных действий в связи с агрессией рф, а также членов семей погибших или пропавших без вести в результате таких действий.

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Также законопроект предусматривает право на досрочный выход на пенсию для:

лиц, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года принимали участие в защите Украины, в частности в составе добровольческих формирований;

пострадавших и членов семей погибших в ходе таких мер.

Досрочная пенсия предусмотрена по достижении мужчинами 55 лет, женщинами 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Українські Новини По материалам:

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