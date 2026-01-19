Как согреться, когда нет отопления, и как это сделать безопасно (советы Минздрава) Сегодня 18:10 — Личные финансы

Российские обстрелы энергетической системы и холодная зима в этом году кое-где стали причиной отсутствия тепла в домах украинцев.

Что делать, чтобы согреться, когда нет отопления, и как это безопасно сделать — рассказали в Министерстве здравоохранения.

Одевайтесь тепло

Соблюдайте правила многослойности — одевайте сразу несколько теплых вещей. Например, термобелье, брюки из натуральных тканей, вязаные вещи, теплые носки и т. д. Дополнительно можно укрыться пледом или одеялом.

Теплые блюда

Горячий чай, кофе, супы помогут согреться. В условиях отключения электроэнергии позаботьтесь о том, чтобы дома был термос. Приготовить горячий напиток можно заранее, пока есть свет или набрать кипяток в местах, где есть генератор (например, в «Пунктах несокрушимости»). Также в термосе можно несколько часов держать теплые блюда.

Грелки

Чтобы согреть постель и согреться самому, можно налить горячую воду в грелку или обычную пластиковую бутылку, замотать в полотенце и положить в постель. Однако соблюдайте осторожность: наполняйте грелки только на 2/3, не прижимайтесь к ним открытыми частями, чтобы не обжечься, и надежно закручивайте крышку.

Физические упражнения

Легкие физические упражнения — даже простая гимнастика — это отличный способ согреться. Если замерзли дома — не сидите на месте.

Естественное тепло и его сбережение

Заклейте щели в окнах скотчем или уплотнителем. В солнечную погоду открывайте шторы — это добавит тепла в жилище. Ночью наоборот — шторы следует закрывать, чтобы предотвратить дополнительное охлаждение помещения.

Отказ от употребления алкоголя и курения

При употреблении алкоголя расширяются сосуды, кровь приливает к поверхности тела, в то же время внутренние органы тепло теряют. Поэтому употреблять алкоголь для согревания нельзя. Курение ухудшает кровообращение, особенно в руках и ногах, усиливая чувство холода. Сочетание холода, алкоголя и курения значительно повышает нагрузку на сердце и сосуды.

Пожарная безопасность

Не используйте газовую плиту и духовку для обогрева — это может привести к отравлению угарным газом. Свечи и другие источники открытого огня ни в коем случае не оставляйте без присмотра.

Заботьтесь о других

Если в вашем доме живут пожилые люди, семьи с детьми или люди с инвалидностью, проверьте, все ли у них хорошо и не требуется ли им помощь. Поделитесь теплыми вещами с теми, кто в этом нуждается. Помните, что поддержка и забота также согревают

