Как ремонт влияет на стоимость квартир в районах Киева — Finance.ua

Как ремонт влияет на стоимость квартир в районах Киева Сегодня 10:12 — Недвижимость

Как ремонт влияет на стоимость квартир в районах Киева

В разных районах Киева наличие или отсутствие ремонта по-разному влияет на среднюю стоимость квартиры.

Об этом сообщили аналитики ЛУН.

Однокомнатные квартиры: где ремонт добавляет больше всего в стоимость жилья

Самая большая абсолютная разница наблюдается в Печерском районе, где квартира с ремонтом стоит в среднем на $37 тыс. дороже, чем аналогичная без ремонта.

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В процентном выражении наибольший разрыв зафиксирован в Подольском районе, где разница между средней ценой квартир с ремонтом и без ремонта составляет 45% или $26,5 тыс.

А самый низкий — в Святошинском, где она составляет всего 8% или $4 тыс.

В Днепровском районе наблюдается обратная тенденция: 1-комнатные квартиры без ремонта здесь в среднем на $8,5 тыс. дороже тех, что выставлены на продажу с ремонтом.

Аналитики отмечают, что подобная аномалия связана с целым рядом факторов.

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На рынке представлено много новостроек, где новые квартиры без отделки имеют большую площадь и более высокую цену за квадратный метр по сравнению со старым жилищным фондом, в котором часто требуется капитальный ремонт.

Двухкомнатные квартиры

Наибольший разрыв средней стоимости в квартирах с ремонтом и без ремонта зафиксирован в Голосеевском районе.

В денежном измерении разница средних цен здесь достигает $33 тыс, а в процентном — 36%.

Для сравнения, в самом дорогом Печерском районе этот показатель ниже — 29 тыс. долл. или 16%.

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Интересно, что среди двухкомнатных квартир «аномалия Днепровского района» усиливается: квартиры без ремонта здесь на $38 тыс. или 37% дороже, чем аналогичные с ремонтом.

Кроме того, похоже, что подобные аномалии формируются также в Святошинском, Дарницком и Оболонском районах.

Наличие ремонта повышает среднюю стоимость двухкомнатных квартир здесь всего на $1 тыс., $1,7 тыс. и $2 тыс. соответственно. В процентном выражении эта разница означает только 2−3%.

Трехкомнатные квартиры

Наивысшее влияние наличия ремонта наблюдается в Печерском районе: большие квартиры с отделкой здесь стоят в среднем на $87,3 тыс. или на 35% дороже аналогичных квартир без ремонта.

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Немного больше в процентах (+39%) — но существенно меньше в денежном значении, $42,2 тыс. — влияет на среднюю стоимость ремонта в 3-комнатных квартирах в Соломенском районе.

А наименьшее влияние на среднюю стоимость 3-комнатных квартир ремонт оказывает в Дарницком районе — здесь он увеличивает цену квартиры всего на $9 тыс. или 8%.

Ну, а в Днепровском районе наличие ремонта уже традиционно снижает среднюю стоимость квартиры — в сегменте 3-комнатных квартир на $33 тыс. или 25%.

Наибольшее влияние ремонта на среднюю стоимость квартир наблюдается среди:

1-комнатных квартир: Подольский (+45%), Соломенский (+40%)

2-комнатных квартир: Голосеевский (+36%), Соломенский (+32%)

3-комнатных квартир: Печерский (+35%), Соломенский (+39%)

Наименьшее влияние ремонта на среднюю стоимость квартир наблюдается:

1-комнатная квартира: Святошинский (+8%), Оболонский (+10%)

2-комнатных квартир: Святошинский (+2%), Дарницкий (+2%)

3-комнатных квартир: Дарницкий (+8%), Шевченковский (+11%)

А Днепровский район — уникальный район Киева, где квартиры с ремонтом, в среднем, дешевле квартир без ремонта.

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