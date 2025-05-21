Что происходит с рынком недвижимости в 2025 году — Finance.ua

Что происходит с рынком недвижимости в 2025 году Сегодня 20:03 — Недвижимость

Что происходит с рынком недвижимости в 2025 году

Украинский рынок недвижимости продолжает адаптироваться к новым реалиям.

Так, в Киеве и Львове цены на жилье остаются высокими, но темпы роста стоимости недвижимости замедлились примерно до 5−10% в год из-за высокой конкуренции и насыщенности рынка. В Киеве цена квадратного метра колеблется в пределах 35−40 тыс. грн, во Львове составляет 30 тыс. грн.

В средних по размеру и количеству населения Черновцах, Житомире и Виннице стабильный спрос на жилье. Цены здесь существенно ниже. Средняя стоимость кв. м составляет от 15 до 25 тыс. грн.

Инвесторов и новых жителей в этих регионах привлекают рост инфраструктуры, улучшение транспортных связей и развитие социальных услуг. Это оказывает влияние на рабочие места, улучшает возможности для бизнеса.

В маленьких населенных пунктах, как, например, Мукачево, Бердичев или Кременчуг, рынку недвижимости также присущи положительные тенденции. Здесь стоимость квадратного метра колеблется в пределах 10−15 тыс. грн. Цены доступны широкому кругу покупателей. И это способствует безусловному росту спроса на жилье.

Многие украинцы во время переезда выбирают себе маленькие города для проживания. В них и жилье дешевле, и ключевые расходы меньше, и темп жизни более спокойный.

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То есть, несмотря на опасность войны, рынок недвижимости в Украине в 2025 году демонстрирует явные признаки восстановления. Это создает возможности для инвестирования в жилье не только в больших, но и средних и маленьких городах.

Понятно, что инвесторам нужно быть готовыми к изменениям в спросе и предложениях, а еще не забывать учитывать особенности каждого региона при принятии решения об инвестировании.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, аренда жилья в Украине подорожала с начала года. Западные области остаются самыми дорогими регионами для аренды;

По данным ЛУН, стоимость аренды в Украине упала в девяти городах за последние полгода. Кое-где цены снизились на 12%. С другой стороны, средняя зарплата в Украине растет. По подсчетам аналитиков, если жилье в Киеве ищет человек со средним доходом, то чтобы арендовать однокомнатную квартиру, ему придется выложить 62% от зарплаты. В то же время у пары аренда квартиры будет забирать 31% дохода.

Детальнее о том, выгодно ли инвестировать в жилье в небольших городах Украины, о перспективах и советах — читайте в статье по ссылке.

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