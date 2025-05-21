Что происходит с рынком недвижимости в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что происходит с рынком недвижимости в 2025 году

Недвижимость
28
Что происходит с рынком недвижимости в 2025 году
Что происходит с рынком недвижимости в 2025 году
Украинский рынок недвижимости продолжает адаптироваться к новым реалиям.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Так, в Киеве и Львове цены на жилье остаются высокими, но темпы роста стоимости недвижимости замедлились примерно до 5−10% в год из-за высокой конкуренции и насыщенности рынка. В Киеве цена квадратного метра колеблется в пределах 35−40 тыс. грн, во Львове составляет 30 тыс. грн.
В средних по размеру и количеству населения Черновцах, Житомире и Виннице стабильный спрос на жилье. Цены здесь существенно ниже. Средняя стоимость кв. м составляет от 15 до 25 тыс. грн.
Инвесторов и новых жителей в этих регионах привлекают рост инфраструктуры, улучшение транспортных связей и развитие социальных услуг. Это оказывает влияние на рабочие места, улучшает возможности для бизнеса.
В маленьких населенных пунктах, как, например, Мукачево, Бердичев или Кременчуг, рынку недвижимости также присущи положительные тенденции. Здесь стоимость квадратного метра колеблется в пределах 10−15 тыс. грн. Цены доступны широкому кругу покупателей. И это способствует безусловному росту спроса на жилье.
Многие украинцы во время переезда выбирают себе маленькие города для проживания. В них и жилье дешевле, и ключевые расходы меньше, и темп жизни более спокойный.
Читайте также
То есть, несмотря на опасность войны, рынок недвижимости в Украине в 2025 году демонстрирует явные признаки восстановления. Это создает возможности для инвестирования в жилье не только в больших, но и средних и маленьких городах.
Понятно, что инвесторам нужно быть готовыми к изменениям в спросе и предложениях, а еще не забывать учитывать особенности каждого региона при принятии решения об инвестировании.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, аренда жилья в Украине подорожала с начала года. Западные области остаются самыми дорогими регионами для аренды;
  • По данным ЛУН, стоимость аренды в Украине упала в девяти городах за последние полгода. Кое-где цены снизились на 12%. С другой стороны, средняя зарплата в Украине растет. По подсчетам аналитиков, если жилье в Киеве ищет человек со средним доходом, то чтобы арендовать однокомнатную квартиру, ему придется выложить 62% от зарплаты. В то же время у пары аренда квартиры будет забирать 31% дохода.

Детальнее о том, выгодно ли инвестировать в жилье в небольших городах Украины, о перспективах и советах — читайте в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems