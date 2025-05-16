В каких городах Украины больше всего квартир для аренды — Finance.ua

В каких городах Украины больше всего квартир для аренды Сегодня 08:02 — Недвижимость

В каких городах Украины больше всего квартир для аренды

Стоимость аренды в Украине упала в девяти городах за последние полгода. Кое-где цены снизились на 12%. С другой стороны, средняя зарплата в Украине растет. Вопрос, возрастают ли с ней жилищные возможности?

Об этом говорится в статье:

По состоянию на начало апреля, по данным ЛУН, в Киеве предлагается в аренду около 5,8 тысячи квартир.

Самый большой выбор у арендаторов в ценовом диапазоне от 10 до 15−16 тысяч гривен. За эти деньги владельцы предлагают около 700 вариантов однокомнатных квартир, более 300 двухкомнатных и даже 70 квартир с тремя комнатами.

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Самых бюджетных вариантов на рынке гораздо меньше. В апреле среди однокомнатных квартир в бюджете от 6 до 8 тыс. гривен представлено всего 26 квартир. Среди двухкомнатных в бюджете 5−10 тыс. гривен — менее 40 вариантов.

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Что касается премиум-сегмента, то в Киеве предлагают более 200 вариантов однокомнатных квартир со стоимостью аренды более 40 тыс. гривен в месяц. Интересно, что за 33 квартиры из них арендодатели хотят получать более 70 тыс. гривен арендной платы в месяц.

В Днепре в аренду предлагается более трех тысяч объектов. В Харькове потенциальные арендаторы также могут выбирать среди 3 тысяч вариантов. В Одессе в апреле сдается 3,3 тысячи квартир. Больше всего вариантов жилья во Львове — там предлагают 4,2 тысячи квартир.

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В то же время Львов и Киев пользуются большим спросом, потому что города удалены от зоны боевых действий. Так, жилье в столице, по данным ЛУН, сдается в среднем за 6 дней. Во Львове — за 10 дней.

Справка Finance.ua:

Аналитики отмечают, что в январе-марте 2025 года среди потенциальных инвесторов первички возросла доля тех, кто ожидает увеличения стоимости будущего жилья от застройщиков.

За последний месяц стоимость аренды квартир в столице выросла на 13,69%, или более чем на 2 500 грн — со средних 18 472 до 21 тыс. грн. Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год стоимость аренды жилья в столице выросла еще больше — на 32,39%, или более 5 тыс. грн.

Как сообщили в GMK Center, по итогам 2024 года общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в Украине увеличилась на 32% - до 9,8 млн кв. м.

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