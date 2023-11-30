Как развиваются украинские стартапы в условиях войны — Finance.ua

Как развиваются украинские стартапы в условиях войны Сегодня 09:01 — Фондовый рынок

Как развиваются украинские стартапы в условиях войны

Исследовательская компания Gradus Research опросила украинские стартапы о том, как на них повлияла война.

Исследование было проведено специально для Web Summit 2023 и представлено на событиях в Лиссабоне, передает Dev.ua.

«Рождаемость» среди стартапов выше, чем среди бизнесов

По результатам исследования, 18% опрошенных стартапов начали свою деятельность с начала полномасштабной войны по сравнению с 2% традиционных бизнесов в Украине. Это может быть связано с тем, что в кризисные времена войны традиционному украинскому бизнесу труднее продуцировать идеи и внедрять новые проекты по сравнению со стартапами.

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Что касается статуса деятельности, то 31% опрошенных представителей стартап-сообщества и 39% традиционного бизнеса, начавших свою деятельность до войны, утверждают, что сейчас работают частично. Это свидетельствует о том, что и стартапы, и бизнес пока не достигли полного потенциала довоенного уровня.

Подавляющее большинство украинских стартапов находится в статусе pre-see

69% опрошенных украинских стартапов находятся на начальном этапе развития (pre-seed):

10% в настоящее время вовлечены в формирование бизнес-идеи,

9% - в поиске первоначальных инвестиций,

25% начали продавать товары или предоставлять услуги,

25% пытаются привлечь инвестиции для роста.

Релокация стартапов происходит активнее, но основная массив остается в Украине

17% опрошенных стартапов переместили свою деятельность частично или полностью за рубеж, по сравнению с 13% опрошенных представителей традиционного бизнеса. 57% стартапов и 70% бизнесов отметили, что в релокации пока нет нужды.

Цель переезда стартапов — сохранение рабочих мест и новые рынки сбыта

Для 46% опрошенных представителей стартапов главной причиной перемещения являются безопасные условия для работы. 35% опрошенных указали, что видят потребность в переезде, чтобы спасти бизнес, а 32% - чтобы сохранить рабочие места. Основная мотивация такая же и для традиционного украинского бизнеса (34% — из соображений безопасности, 31% — чтобы сохранить бизнес).

Ключевым рынком для украинских стартапов и традиционного бизнеса остается Украина

Украина — основной рынок 75% опрошенных стартапов. Европейский Союз является рынком для 39% опрошенных представителей молодых украинских компаний, а США — для 23%. Если посмотреть на намерения стартапов на следующие три-пять лет, то значение Европейского Союза и США как целевых рынков увеличивается.

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Для украинского бизнеса Украина также остается ключевым рынком (82% опрошенных). Основными причинами ориентации на Украину является место жительства (54%) и спрос на продукты/услуги (48%). Польша и Германия также играют важную роль (41% — Польша, 29% — Германия) в планах украинских бизнесов, для которых рынок ЕС сейчас ключевой.

Доля респондентов, которые в будущем планируют сосредоточить свои усилия на рынках Польши (45%) и Германии (32%), постепенно растет.

Инфраструктурные риски и команда остаются на первом месте

Инфраструктурные риски и команда остаются на первом месте в списке рисков. Опрос, проведенный среди украинских ІТ-стартапов в мае 2023 года, показал, что основные риски связаны с электроэнергией (65%) и интернет-инфраструктурой (61% респондентов). Этот результат может быть связан с тем, что опрос был проведен сразу после периода активных отключений электроэнергии.

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Основной угрозой, по мнению опрошенных представителей стартап-сообщества, является мобилизация персонала (44%).

Для 38% опрошенных стартапов возможные проблемы с электроэнергией остаются основным риском, поскольку компании ожидают возможные отключения, и как следствие рынок опасается потери контрактов. Ведь 75% респондентов отметили, что их сотрудники находятся в Украине.

Основные вызовы: нехватка заказов, персонала и стабильности

Для опрошенных украинских стартапов ключевыми вызовами являются поиск потребителей и новых рынков сбыта (46%), а также высокие финансовые риски (46%), которые существенно влияют на отрасль. 42% респондентов упомянули о вызовах, связанных с поиском инвестиций и обеспечением начального капитала.

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Затруднения в организации рабочего процесса, с которыми сталкиваются молодые компании, это отсутствие заказов (47%). Для стартапов ситуация с поиском заказов усложнилась из-за ограниченности рынка. Вторая угроза — нехватка высококвалифицированных кадров (26%) из-за миграции, вызванной войной.

Наибольшими вызовами для традиционного бизнеса в Украине остается сохранение компании в полном составе (49%), сохранение текущих рынков сбыта/клиентов (48%), сохранение вознаграждения сотрудникам на максимальном уровне (45%) и их безопасности (43%).

Ожидания относительно длительности войны растут, однако бизнес и стартапы настроены оптимистично

Результаты исследования говорят о том, что стартапы более оптимистичны в своих прогнозах относительно окончания войны в Украине: 54% из них выразили мнение, что война закончится к концу следующего года по сравнению с 38% украинского устойчивого бизнеса.

Несмотря на это, и стартапы, и украинский бизнес действуют активно и планируют активное развитие бизнеса на следующие периоды (48% стартапов и 23% бизнеса) и умеренное развитие бизнеса (30% стартапов и 38% бизнеса), что свидетельствует о высоких ожиданиях роста и успеха даже в условиях войны.

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