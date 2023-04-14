В первом квартале 2023 года венчурное инвестирование в криптостартапы упало на 80% — Finance.ua
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В первом квартале 2023 года венчурное инвестирование в криптостартапы упало на 80%

Фондовый рынок
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В первом квартале 2023 года венчурное инвестирование в криптостартапы упало на 80%
В первом квартале 2023 года венчурное инвестирование в криптостартапы упало на 80%
Глобальное венчурное финансирование для компаний, занимающихся криптовалютой, упало до $2,4 млрд в первом квартале 2023 года. Это на 80% меньше прошлогодних показателей.
Об этом сообщает Bloomberg, используя данные исследовательской компании PitchBook.
Глобальное финансирование венчурного капитала составляло $12,3 млрд за тот же период прошлого, 2022 года.
В издании отмечают, что частное финансирование криптостартапов в первом квартале этого года упало до самого низкого уровня с 2020 года.
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В материале эксперты напоминают, что отрасль страдает от скандалов, спада рынка и регуляторной неопределенности.
Криптоаналитик PitchBook Роберт Ле заявил, что падение «не является сюрпризом», венчурное инвестирование сократилось в целом в этом году.
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Помимо повышения процентных ставок, в первом квартале также произошел развал Silicon Valley Bank, учреждения, на которое широко полагаются венчурные компании.
«У криптовалюты были свои особые трудности. Крах и банкротство криптовалютной биржи FTX помогли замедлить темпы раундов финансирования и усилили потребность в надлежащей проверке. Вместо того чтобы спешить со сделками, венчурные инвесторы проводят месяцы исследований и задают учредителям дополнительные вопросы, прежде чем решить, поддерживать ли стартап», — объяснил Роберт Ле.
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Впрочем, аналитики считают, что худший период позади. Несмотря на масштабы спада, если сравнивать месяцы, а не кварталы, венчурные инвестиции в криптовалюту фактически выросли в феврале и марте 2023 года.
У венчурных инвесторов есть деньги, и они все еще заинтересованы в поддержке криптостартапов, аналитических компаний и разработчиков платформ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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