99% владельцев криптовалют уклоняются от уплаты налогов — Finance.ua

99% владельцев криптовалют уклоняются от уплаты налогов
Исследователи криптоналоговой компании Divly выяснили, сколько криптовалютных инвесторов на самом деле платят налоги.
Согласно опубликованному 5 апреля «Глобальному отчету о налогообложении криптовалют за 2022 год», 99.47% владельцев цифровых активов уклоняются от уплаты налогов.
«По нашим оценкам, в 2022 году только 0.53% инвесторов в криптовалюте задекларировали свою деятельность в сфере криптовалют и уплатили налоги», — подчеркнули исследователи Divly.
Такой низкий уровень налоговых платежей за криптовалюту во всем мире является результатом многих факторов. В Divly подчеркнули, что осведомленность общественности о требованиях к отчетности о криптовалютах часто непонятна для большинства пользователей.
В компании также отметили, что более высокие показатели уплаты криптоналогов, зафиксированные в Японии и Германии, могут быть результатом усиления государственного регулирования, повышения доступности налоговых калькуляторов и других услуг.
Аналитики подчеркнули: глобальное стремление ввести более четкие налоговые правила может привести к значительному увеличению налоговых платежей за криптовалюту уже в 2023 году.
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