99% владельцев криптовалют уклоняются от уплаты налогов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

99% владельцев криптовалют уклоняются от уплаты налогов

Криптовалюта
68
99% владельцев криптовалют уклоняются от уплаты налогов
99% владельцев криптовалют уклоняются от уплаты налогов
Исследователи криптоналоговой компании Divly выяснили, сколько криптовалютных инвесторов на самом деле платят налоги.
Согласно опубликованному 5 апреля «Глобальному отчету о налогообложении криптовалют за 2022 год», 99.47% владельцев цифровых активов уклоняются от уплаты налогов.
«По нашим оценкам, в 2022 году только 0.53% инвесторов в криптовалюте задекларировали свою деятельность в сфере криптовалют и уплатили налоги», — подчеркнули исследователи Divly.
Такой низкий уровень налоговых платежей за криптовалюту во всем мире является результатом многих факторов. В Divly подчеркнули, что осведомленность общественности о требованиях к отчетности о криптовалютах часто непонятна для большинства пользователей.
В компании также отметили, что более высокие показатели уплаты криптоналогов, зафиксированные в Японии и Германии, могут быть результатом усиления государственного регулирования, повышения доступности налоговых калькуляторов и других услуг.
Аналитики подчеркнули: глобальное стремление ввести более четкие налоговые правила может привести к значительному увеличению налоговых платежей за криптовалюту уже в 2023 году.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📳

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.