99% владельцев криптовалют уклоняются от уплаты налогов — Finance.ua

99% владельцев криптовалют уклоняются от уплаты налогов Сегодня 21:34 — Криптовалюта

99% владельцев криптовалют уклоняются от уплаты налогов

Исследователи криптоналоговой компании Divly выяснили, сколько криптовалютных инвесторов на самом деле платят налоги.

Согласно опубликованному 5 апреля «Глобальному отчету о налогообложении криптовалют за 2022 год», 99.47% владельцев цифровых активов уклоняются от уплаты налогов.

«По нашим оценкам, в 2022 году только 0.53% инвесторов в криптовалюте задекларировали свою деятельность в сфере криптовалют и уплатили налоги», — подчеркнули исследователи Divly.

Такой низкий уровень налоговых платежей за криптовалюту во всем мире является результатом многих факторов. В Divly подчеркнули, что осведомленность общественности о требованиях к отчетности о криптовалютах часто непонятна для большинства пользователей.

В компании также отметили, что более высокие показатели уплаты криптоналогов, зафиксированные в Японии и Германии, могут быть результатом усиления государственного регулирования, повышения доступности налоговых калькуляторов и других услуг.

Аналитики подчеркнули: глобальное стремление ввести более четкие налоговые правила может привести к значительному увеличению налоговых платежей за криптовалюту уже в 2023 году.

noworries По материалам:

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