Испанская налоговая направила 300 тысяч писем крипто-пользователям — Finance.ua

Испанская налоговая направила 300 тысяч писем крипто-пользователям Сегодня 17:14 — Криптовалюта

Агентство налоговой администрации Испании (AEAT) планирует разослать 328 000 предупреждений тем, кто не выплатил налоги на криптоактивы за прошлый год. Такие новости сообщила местная газета El Mundo.

В то же время количество «писем счастья» в этой сфере за год увеличилось на 40% — в прошлом году Испания направила 150 000 сообщений. А в 2021 г. таких писем было в 10 раз меньше, 15 000 штук.

Испания следит за криптоплатежами?

Возникает интересный вопрос, как налоговая знает, кому присылать повестки на оплату. Представитель AEAT отказался подробно комментировать этот вопрос. Он лишь сообщил, что налоговая получила информацию благодаря требованиям финансовых организаций.

Гендиректор CoinLedger Дэвид Кеммерер заявил, что, скорее всего, данные о клиентах «сливают» работающие в этой стране криптобиржи.

Испания является одной из стран, активно использующих криптовалюту. Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) отчиталась, что почти 7% населения страны владеют цифровыми деньгами.

Однако регулятор планирует усилить контроль за пользователями, чтобы собирать больше налогов и пресекать попытки отмывания денег. Они ориентируются на США и Великобританию, которые в последнее время устанавливают жесткие условия для сферы криптографии.

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.