47% стартапов планируют возвращение в Украину — Finance.ua

47% стартапов планируют возвращение в Украину Сегодня 09:00 — Казна и Политика

47% стартапов планируют возвращение в Украину

85% украинских стартапов находятся в Украине, говорится в исследовании Polish-Ukrainian Startup Bridge. Из тех, кто релоцировался и работает из-за границы, 58,8% переместились в Польшу, 17,6% - в США.

Среди тех, кто сейчас находится за границей

47% респондентов рассматривают возможность вернуться,

35% говорят, что еще не приняли четкого решения

18% однозначно не планируют возвращаться в Украину.

Отвечая на вопрос о возможном переводе бизнеса за границу после окончания войны в Украине, 46% компаний четко заявили, что не планировали такой шаг.

21% респондентов планируют перевести бизнес за границу по окончании войны. Еще 33% не знают, что будут делать.

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Справка Finance.ua:

В сентябре в «Дія» зарегистрировано более 26 тыс. физических лиц — предпринимателей, что является рекордным показателем за последние три года. Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В октябре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 18 000 грн. Об этом свидетельствуют данные Work.ua. Среди областей-лидеров выросли зарплаты во Львовской (+500 грн до 18 000 грн), Днепропетровской (+500 грн до 17 500 грн) и Одесской области (+350 грн до 17 850 грн).

Кабинет Министров в проекте государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению улучшил прогноз роста реальной зарплаты украинцев. Это произошло из-за снижения ожиданий инфляции. Об этом сообщается со ссылкой на проект № 10 000. По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников, брутто, составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократились на 11,9%. В 2023 году номинальная зарплата составит 1 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1% (ранее ожидался рост на 5,2%).

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uamedia По материалам:

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