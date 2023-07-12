Украинский фонд стартапов рассказал о результатах за 4 года — Finance.ua

Украинский фонд стартапов рассказал о результатах за 4 года
Украинский фонд стартапов (USF) отмечает четыре года работы. По этой причине делятся ключевыми цифрами в результатах работы фонда.
В конце прошлого года к трехлетию своей деятельности в USF подытожили результаты работы в главных показателях. Впоследствии стало известно, что USF переходит из-под управления Министерства финансов в Министерство цифровой трансформации.
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В USF сообщили, что фонду исполняется четыре года. По этому случаю на официальной странице поделились ключевыми цифрами результатов своей работы. В частности:
- $8,2 млн выданных грантов;
- 352 стартапа получили финансирование;
- проведено более 330 мероприятий (хакатоны, буткемпы, лекции, менторские сессии);
- более 115 украинских стартапов посетили 23 крупнейших технологических инвента в мире;
- после 24 февраля 2022-го 33 украинских стартапа получили гранты.
В USF отметили, что с начала полномасштабного вторжения фонд сфокусировался на поддержке проектов defense tech и deep tech.
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