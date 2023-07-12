Украинский фонд стартапов рассказал о результатах за 4 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинский фонд стартапов рассказал о результатах за 4 года

Фондовый рынок
17
Украинский фонд стартапов рассказал о результатах за 4 года
Украинский фонд стартапов рассказал о результатах за 4 года
Украинский фонд стартапов (USF) отмечает четыре года работы. По этой причине делятся ключевыми цифрами в результатах работы фонда.
В конце прошлого года к трехлетию своей деятельности в USF подытожили результаты работы в главных показателях. Впоследствии стало известно, что USF переходит из-под управления Министерства финансов в Министерство цифровой трансформации.
Читайте также
В USF сообщили, что фонду исполняется четыре года. По этому случаю на официальной странице поделились ключевыми цифрами результатов своей работы. В частности:
  • $8,2 млн выданных грантов;
  • 352 стартапа получили финансирование;
  • проведено более 330 мероприятий (хакатоны, буткемпы, лекции, менторские сессии);
  • более 115 украинских стартапов посетили 23 крупнейших технологических инвента в мире;
  • после 24 февраля 2022-го 33 украинских стартапа получили гранты.
В USF отметили, что с начала полномасштабного вторжения фонд сфокусировался на поддержке проектов defense tech и deep tech.
Инфографика: Ukrainian Startup Fund
Инфографика: Ukrainian Startup Fund

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
vctr.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.