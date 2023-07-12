Украинский фонд стартапов рассказал о результатах за 4 года — Finance.ua

Украинский фонд стартапов рассказал о результатах за 4 года Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Украинский фонд стартапов рассказал о результатах за 4 года

Украинский фонд стартапов (USF) отмечает четыре года работы. По этой причине делятся ключевыми цифрами в результатах работы фонда.

В конце прошлого года к трехлетию своей деятельности в USF подытожили результаты работы в главных показателях. Впоследствии стало известно, что USF переходит из-под управления Министерства финансов в Министерство цифровой трансформации.

В USF сообщили, что фонду исполняется четыре года. По этому случаю на официальной странице поделились ключевыми цифрами результатов своей работы. В частности:

$8,2 млн выданных грантов;

352 стартапа получили финансирование;

проведено более 330 мероприятий (хакатоны, буткемпы, лекции, менторские сессии);

более 115 украинских стартапов посетили 23 крупнейших технологических инвента в мире;

после 24 февраля 2022-го 33 украинских стартапа получили гранты.

В USF отметили, что с начала полномасштабного вторжения фонд сфокусировался на поддержке проектов defense tech и deep tech.

Инфографика: Ukrainian Startup Fund

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