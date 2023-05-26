&quot;Страна стартапов&quot;: на Западе пророчат &quot;цифровое будущее&quot; для послевоенной Украины - FT — Finance.ua
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"Страна стартапов": на Западе пророчат "цифровое будущее" для послевоенной Украины - FT

Казна и Политика
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&quot;Страна стартапов&quot;: на Западе пророчат &quot;цифровое будущее&quot; для послевоенной Украины - FT
"Страна стартапов": на Западе пророчат "цифровое будущее" для послевоенной Украины - FT
Запад в восторге от успеха украинского «цифрового государства», при посредничестве США технологию портала «Дія» хотят экспортировать сразу в несколько стран мира. Даже Вашингтон может извлечь для себя важные уроки из успеха украинцев.
Об этом пишет Financial Times.
Издание с увлечением рассказывает о визите в Вашингтон украинского «вице-премьера в футболке» Михаила Федорова, который «произнес страстную речь перед переполненной аудиторией» в американской столице.
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«Сначала это (веб-портал и приложение „Дія“. — Ред.) выглядело как скромный инструмент для борьбы с коррупцией и превращения Украины в цифровое государство. Но его использование выросло до поразительной степени. Приложение установлено на 70% всех украинских телефонов, а 19 млн граждан, то есть около половины населения, регулярно пользуются сотней с лишним сервисов, имеющихся в нем», — пишет FT.
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Перечисляя функции, доступные в приложении, наряду с оформлением цифровых документов и уплатой налогов автор публикации упоминает возможность управлять беспилотниками и сбивать их, а также сообщать о передвижении российских войск и запрашивать финансовую помощь, «когда бомбы разрушают их дома».
Украинский проект оказался настолько успешным, что правительства США и Великобритании, ранее дававшие гранты на создание портала «Дія», теперь работают с украинским правительством над экспортом этой технологии. В частности, Эстония уже решила позаимствовать эту технологию. Власти США сейчас работают с Замбией, Косово и Колумбией, чтобы они также импортировали украинский код.
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Глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявила в комментарии, что «все должны позавидовать» украинской технологии. По ее словам, даже федеральные власти США могут извлечь уроки из опыта Украины, учитывая низкий уровень цифровизации правительства в США.
«„Дія“ является еще одним признаком устойчивости Украины. Тот факт, что Киев расширил приложение во время войны и защитил его от кибервзломов, поражает», — констатирует FT.
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При этом успех данной технологии указывает, каким может стать послевоенное будущее Украины, считают авторы публикации. Если до российского вторжения в экономике страны преобладали сельское хозяйство и тяжелая промышленность, то теперь украинские власти хотят сделать Украину страной, создающей технологии, по примеру Израиля.
«Поскольку в Украине также есть полчища технически подкованных граждан, диаспора и все более предпринимательская культура, официальные лица в Киеве стремятся сообщить потенциальным иностранным инвесторам, что это следующая страна „стартапов“. Украина способна удивить с положительной стороны», — пишет издание.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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