Приложения на базе "Дія" начали создавать Эфиопия и Занзибар - Федоров Сегодня 11:14 — Технологии&Авто

Приложения на базе "Дія" начали создавать Эфиопия и Занзибар - Федоров

После запуска эстонского приложения mRiik на базе «Дія», создание собственных приложений на основе украинского приложения начали Эфиопия и Занзибар.

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на конференции «Diia in DC: презентация цифровых достижений Украины» США.

«Эстония уже взяла коды „Дія“ за основу для создания своего собственного государственного приложения. Это качественный продукт. Эфиопия и Занзибар также начали внедрять „Дія“. Мы сейчас в стадии проведения переговоров с другими странами для заключения такого же соглашения», — сказал министр.

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Глава USAID Саманта Павер заявила, что Украина была до сих пор известна как житница мира, экспортирующая пшеницу и кукурузу в ближние и дальние страны, но сейчас она становится известна через новый продукт.

«Минцифры работает над тем, чтобы „Дія“ стало инструментом открытого источника, который доступен другим странам для развития их гражданской инфраструктуры. И другие страны, включая таких лидеров управления, как Эстония, перенимают этот опыт, адаптируют его под себя, строят нечто подобное „Дія“ у себя», — отметила Павер.

В январе USAID объявила, что будет поддерживать те страны, которые хотят продвигаться по цифровой трансформации и развивать свои возможности электронного управления. Сейчас Агентство работает с Колумбией, Косово и Замбией.

«Начинаем с этих трех стран для того, чтобы начинать партнерство, развивать новые цифровые услуги для граждан, развивать инновационные легкие платформы, подобные тем, которые вы увидите (во время презентации „Дія“. — Ред.)», — сказала Павер.

Она подчеркнула, что фонд продолжит развивать тесное партнерство с Украиной в дальнейшем развитии «Дія» и намерен содействовать сотрудничеству с другими странами, «чтобы украинское лидерство вдохновляло на новые цифровые трансформации глобально».

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