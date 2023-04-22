В Минцифре рассказали, какие новые услуги появятся в "Дія" весной 2023 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минцифре рассказали, какие новые услуги появятся в "Дія" весной 2023 года

Личные финансы
38
В Минцифре рассказали, какие новые услуги появятся в "Дія" весной 2023 года
В Минцифре рассказали, какие новые услуги появятся в "Дія" весной 2023 года
В апреле Минцифры планирует запустить услуги замены водительского удостоверения, отмену шеринга авто и выписку о несудимости. А в течение весны в «Дія» появится возможность растаможки и перерегистрации авто.
Об этом в интервью Delo.ua рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.
«С начала полномасштабного вторжения Минцифры запустили 52 сервиса. В апреле мы планируем запустить услугу замены водительского удостоверения. Если ты потерял или повредил водительское удостоверение, то через „Дія“ его можно будет восстановить в цифровом формате или заказать пластиковое», — говорит Баник.
Читайте также
Он добавил, что также в апреле будет доступна услуга отмены шеринга авто и выписка о несудимости. Также в ближайшее время появится услуга растаможки авто.
Место для вашей рекламы
«Спустя некоторое время запустим услугу растаможки и перерегистрации авто через „Дія“. Однако сначала нужно решить этот вопрос на законодательном уровне. Также будем работать над образовательными проектами, электронными и социальными сервисами, которые нужны в военное время», — говорит Баник.
Читайте также
Баник надеется, что весной удастся найти решение, которое согласует парламент, и эта услуга будет доступна в «Дія». По его словам, сейчас разрабатывается новая формула расчета растаможки автомобиля, чтобы для дорогих авто не стоило дешевле, чем для бюджетных машин.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📳

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.