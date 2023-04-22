В Минцифре рассказали, какие новые услуги появятся в "Дія" весной 2023 года — Finance.ua

В Минцифре рассказали, какие новые услуги появятся в "Дія" весной 2023 года Сегодня 13:15 — Личные финансы

В Минцифре рассказали, какие новые услуги появятся в "Дія" весной 2023 года

В апреле Минцифры планирует запустить услуги замены водительского удостоверения, отмену шеринга авто и выписку о несудимости. А в течение весны в «Дія» появится возможность растаможки и перерегистрации авто.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

«С начала полномасштабного вторжения Минцифры запустили 52 сервиса. В апреле мы планируем запустить услугу замены водительского удостоверения. Если ты потерял или повредил водительское удостоверение, то через „Дія“ его можно будет восстановить в цифровом формате или заказать пластиковое», — говорит Баник.

Он добавил, что также в апреле будет доступна услуга отмены шеринга авто и выписка о несудимости. Также в ближайшее время появится услуга растаможки авто.

«Спустя некоторое время запустим услугу растаможки и перерегистрации авто через „Дія“. Однако сначала нужно решить этот вопрос на законодательном уровне. Также будем работать над образовательными проектами, электронными и социальными сервисами, которые нужны в военное время», — говорит Баник.

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Баник надеется, что весной удастся найти решение, которое согласует парламент, и эта услуга будет доступна в «Дія». По его словам, сейчас разрабатывается новая формула расчета растаможки автомобиля, чтобы для дорогих авто не стоило дешевле, чем для бюджетных машин.

Діло По материалам:

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