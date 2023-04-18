В Минцифре объяснили, почему невозможно рассылать повестки через «Дія» и мессенджеры — Finance.ua

В Минцифре объяснили, почему невозможно рассылать повестки через «Дія» и мессенджеры Сегодня 17:01 — Казна и Политика

В Минцифре объяснили, почему невозможно рассылать повестки через «Дія» и мессенджеры

В Украине есть законодательная процедура, как нужно доставлять повестки получателям, а «Дія» и мессенджеры не входят в этот перечень процессов.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

Так, по словам Баника, слухи о получении повестки через «Дія» появились, когда Минцифры запустили судебные извещения через приложение.

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«Потом кто-то исказил эту информацию, убрав слово „судебные“, и сарафанное радио разнесло, что запустят повестки через „Дія“. Мы объяснили, что этого не будет, но потом начали говорить, что будут раздавать повестки через мессенджеры», — говорит Баник.

Он объяснил, почему через «Дія» и мессенджеры невозможно рассылать повестки.

«Это такое народное творчество (имеется в виду слухи о рассылке повесток через „Дія“ и мессенджеры. — Ред.), потому что через „Дія“ и мессенджеры невозможно раздавать повестки. Для этого нужно привязать номер телефона человека к его данным в реестре. В Украине это невозможно, потому что, покупая сим-карту, тебе не нужно ее регистрировать по паспорту», — отметил он.

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Баник подчеркнул, что в Украине есть законодательная процедура, как нужно доставлять повестки, а «Дія» и мессенджеры не входят в этот перечень процессов.

Напомним, что накануне представитель президента Украины в Верховной Раде нардеп Федор Вениславский в эфире телемарафон заявил, что якобы в будущем в «Дія» реализуют идею отправки повесток.

Вскоре Федоров, не называя имени Вениславского, опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что ведомство ни разрабатывает, ни планирует этого делать в будущем.

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Діло По материалам:

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