Повестки будут вручать независимо от места учета. Кабмин расширил полномочия военкоматов — Finance.ua

Повестки будут вручать независимо от места учета. Кабмин расширил полномочия военкоматов Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Повестки будут вручать независимо от места учета. Кабмин расширил полномочия военкоматов

Согласно принятому Кабмином постановлению № 318 ? теперь представители ТЦК (военнокоматов) могут присылать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на военном учете.

Правительство внесло изменения в Положение о ТЦК, в которых уточняются задачи по проведению мероприятий по оповещению и призыву граждан на военную службу.

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Как говорится в постановлении, военкоматы могут извещать военнообязанных граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки):

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв);

на военную службу по призыву во время мобилизации в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).

Также данным документом ТЦК освобождены от задачи заниматься подготовкой и ведением территориальной обороны.

Справка Finance.ua:

работодатели имеют право вручать повестки своим военнообязанным подчиненным;

сотрудники территориальных центров комплектования получат видеокамеры для фиксации процесса вручения повесток.

УНІАН По материалам:

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