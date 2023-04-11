Повестки будут вручать независимо от места учета. Кабмин расширил полномочия военкоматов — Finance.ua
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Повестки будут вручать независимо от места учета. Кабмин расширил полномочия военкоматов

Казна и Политика
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Повестки будут вручать независимо от места учета. Кабмин расширил полномочия военкоматов
Повестки будут вручать независимо от места учета. Кабмин расширил полномочия военкоматов
Согласно принятому Кабмином постановлению № 318? теперь представители ТЦК (военнокоматов) могут присылать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на военном учете.
Правительство внесло изменения в Положение о ТЦК, в которых уточняются задачи по проведению мероприятий по оповещению и призыву граждан на военную службу.
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Как говорится в постановлении, военкоматы могут извещать военнообязанных граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки):
  • на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
  • на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв);
  • на военную службу по призыву во время мобилизации в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).
Также данным документом ТЦК освобождены от задачи заниматься подготовкой и ведением территориальной обороны.

Справка Finance.ua:

  • работодатели имеют право вручать повестки своим военнообязанным подчиненным;
  • сотрудники территориальных центров комплектования получат видеокамеры для фиксации процесса вручения повесток.

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По материалам:
УНІАН
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