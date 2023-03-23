Может ли работодатель вручать повестки своим подчиненным: разъяснение — Finance.ua

Может ли работодатель вручать повестки своим подчиненным: разъяснение Сегодня 19:26 — Личные финансы

Работодатели имеют право вручать повестки своим военнообязанным подчиненным. Это предусмотрено Постановлением Кабмина № 1487 «Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов».

Согласно документу, принять на работу или обучение военнообязанного человека могут только после постановки на военный учет. А женщин, которые учатся на медицинских профессиях, берут на учет на последнем курсе обучения.

Работодатели также обязаны сообщать Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП — бывшие военкоматы) данные о принятии на работу и увольнении сотрудников, а также предоставлять информацию о них, пока они работают в компании.

Кроме того, работодатель может сообщать и вручать повестки своим подчиненным, но только если получил соответствующее распоряжение от начальника ТЦК и СП.

Действует ряд правил вручения повесток на работе и оповещения:

— выдать приказ (распоряжение) об уведомлении призывников, военнообязанных и резервистов, довести его до сведения таких лиц под личную подпись и отправить копию приказа (распоряжения) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК;

— вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке по вызову в ТЦК;

— письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК о лицах из числа призывников, военнообязанных и резервистов, временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или командировке;

— обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием таких лиц в соответствующий ТЦК.

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