Какие налоговые услуги можно получить в «Дія» — Finance.ua

Какие налоговые услуги можно получить в «Дія» Сегодня 09:04 — Личные финансы

Какие налоговые услуги можно получить в «Дія»

ГНС тесно сотрудничает с Министерством цифровой трансформации по цифровизации услуг для плательщиков. Благодаря совместной работе Минцифры и ГНС ряд налоговых сервисов доступны физическим лицам на портале и в приложении «Дія». Рассказываем, какие налоговые услуги могут получить украинцы в «Дія».

В разделе «Мои налоги» плательщикам доступны следующие сервисы:

пересмотр регистрационных и учетных данных плательщика, данных о банковских счетах и состоянии его расчетов с бюджетом;

получение сведений из Государственного реестра физических лиц о выплаченных доходах и удержанных с них налогах;



подача деклараций для ФЛП — плательщиков единого налога, в том числе плательщиков единого налога третьей группы, использующих особенности налогообложения, установленные п. 9 подразд. 8 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ;



пересмотр ранее поданных деклараций;



уплата налогов и ЕСВ.



Также для бизнеса в «Дія» доступен ряд других сервисов, связанных с налоговыми вопросами:

регистрация ООО на основании модельного устава и выбор системы налогообложения;

подача заявления на резидентство в Дія.City — специальном правовом режиме для IT-индустрии;



автоматическая регистрация ФЛП и выбор общей или упрощенной системы налогообложения;



подача онлайн-формы заявления на закрытие ФЛП. Подписанное заявление автоматически направляется в регистратор, информация о закрытии направляется в налоговую службу;



внесение изменений о ФЛП (в частности, в отношении гражданства, видов экономической деятельности, контактной информации физического лица-предпринимателя).



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«Во время войны „Дія“ стала инструментом для быстрого взаимодействия украинцев с государством. ГНС Украины поддерживает важные государственные проекты цифровой трансформации и всегда демонстрирует готовность к внедрению новейших ІТ-разработок для упрощения администрирования налогов. Ведь современные технологии предоставляют гражданам возможность выбирать наиболее удобный формат своего общение с государственными органами», — говорится в сообщении ГНС.

Напомним, украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая.

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