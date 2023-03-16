Какие налоговые услуги можно получить в «Дія» — Finance.ua
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Какие налоговые услуги можно получить в «Дія»

Личные финансы
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Какие налоговые услуги можно получить в «Дія»
Какие налоговые услуги можно получить в «Дія»
ГНС тесно сотрудничает с Министерством цифровой трансформации по цифровизации услуг для плательщиков. Благодаря совместной работе Минцифры и ГНС ряд налоговых сервисов доступны физическим лицам на портале и в приложении «Дія». Рассказываем, какие налоговые услуги могут получить украинцы в «Дія».
В разделе «Мои налоги» плательщикам доступны следующие сервисы:
  • пересмотр регистрационных и учетных данных плательщика, данных о банковских счетах и состоянии его расчетов с бюджетом;
  • получение сведений из Государственного реестра физических лиц о выплаченных доходах и удержанных с них налогах;
  • подача деклараций для ФЛП — плательщиков единого налога, в том числе плательщиков единого налога третьей группы, использующих особенности налогообложения, установленные п. 9 подразд. 8 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ;
  • пересмотр ранее поданных деклараций;
  • уплата налогов и ЕСВ.
Также для бизнеса в «Дія» доступен ряд других сервисов, связанных с налоговыми вопросами:
  • регистрация ООО на основании модельного устава и выбор системы налогообложения;
  • подача заявления на резидентство в Дія.City — специальном правовом режиме для IT-индустрии;
  • автоматическая регистрация ФЛП и выбор общей или упрощенной системы налогообложения;
  • подача онлайн-формы заявления на закрытие ФЛП. Подписанное заявление автоматически направляется в регистратор, информация о закрытии направляется в налоговую службу;
  • внесение изменений о ФЛП (в частности, в отношении гражданства, видов экономической деятельности, контактной информации физического лица-предпринимателя).
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«Во время войны „Дія“ стала инструментом для быстрого взаимодействия украинцев с государством. ГНС Украины поддерживает важные государственные проекты цифровой трансформации и всегда демонстрирует готовность к внедрению новейших ІТ-разработок для упрощения администрирования налогов. Ведь современные технологии предоставляют гражданам возможность выбирать наиболее удобный формат своего общение с государственными органами», — говорится в сообщении ГНС.
Напомним, украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая.
По материалам:
Finance.ua
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