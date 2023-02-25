Нужно ли платить налоги тем, кто за границей — Finance.ua

Нужно ли платить налоги тем, кто за границей Сегодня 12:33 — Личные финансы

Налоги в Украине должны платить все — эта норма закреплена в статье 67 Конституции. Если вы официально работаете, то никаких проблем с уплатой налогов у вас не должно быть, ведь работодатель выступает налоговым агентом. И именно на него закон возлагает ответственность за удержание необходимых налоговых сумм и перечисление их в бюджет.

О том, как платить налоги, мы разбирались в нашей статье:

Так, при получении в течение соответствующего года зарубежного дохода налоговый резидент Украины в любом случае обязан отразить такой доход в своей налоговой декларации, которая подается до 1 мая следующего года.

Иностранная зарплата указывается в строке 10.7 налоговой декларации («Доходы, полученные из источников за пределами Украины»). В то же время дополнительно указывается страна, из которой получен доход, и валюта, в которой он выплачен.

Но сумма дохода в декларации всегда указывается в гривне. Для расчета применяется валютный курс Национального банка Украины, действующий на момент начисления (получения) таких доходов

Налоговое резидентство — это статус лица, живущего в определенной стране. Этот статус предусматривает обязанность платить налоги со всех доходов в этой стране.

В разных странах статус налогового резидента наступает при разных условиях. Самое распространенное из них — проживание в стране в течение длительного периода, как правило — полгода или 183 дня.

Но важным критерием, по которому лицо получает статус налогового резидента, — наличие так называемого центра жизненных или экономических интересов в определенной стране.

Вы становитесь резидентом, если у вас в стране проживания центр жизненных интересов:

постоянно проживаете в стране (более 183 дней);

имеете недвижимость (арендованную или приобретенную);

учитесь;

ваши дети ходят в местный сад или школу;

получаете налоговые скидки от государства;

имеете медицинское страхование;

имеете доход на местные счета;

открыли ФЛП по месту жительства.

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