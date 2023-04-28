Будет ли ChatGPT в «Дія»: Михаил Федоров хочет внедрить ИИ в государственные сервисы — Finance.ua

Будет ли ChatGPT в «Дія»: Михаил Федоров хочет внедрить ИИ в государственные сервисы Сегодня 15:36 — Финтех и Карты

Будет ли ChatGPT в «Дія»: Михаил Федоров хочет внедрить ИИ в государственные сервисы, forbes.ua

Минцифры ведет консультации с американской OpenAI и хочет внедрять ИИ-технологии в государственные сервисы. Как это может выглядеть и скоро ли произойдет — рассказывает Михаил Федоров.

В отличие от других стран Украина планирует развивать искусственный интеллект, а не запрещать его, заявил глава Минцифры Михаил Федоровна конференции «Сверхлюди» от Forbes. ИИ уже активно используется на фронте и должно появиться в «мирных» сервисах. Как это может выглядеть?

Как Федоров относится к ИИ

"Если другие страны сейчас думают, как запретить искусственный интеллект, мы, наоборот, думаем, как сделать так, чтобы Украина выстрелила в хорошем смысле. В смысле продуктов, специалистов по развитию искусственного интеллекта. Мы уверены, что за этим будущее.

Либо ты начнешь использовать искусственный интеллект, либо он заменит тебя. Многие боятся искусственного интеллекта и говорят, а что же будет там с тысячами госслужащих, а что же будет с тысячами сотрудников компаний? Я считаю, что, напротив, открывается мощный рынок, нужно изучать искусственный интеллект. Появятся много новых специалистов, новых профессий. Это тренд, который нужно возглавить, а не убегать от этого тренда", — говорит Федоров.

Как Украина использует ИИ в войне с россией

С самого начала вторжения Минцифра связалась с компаниями, занимающимися искусственным интеллектом. Например, компания Clearview AI, которая через распознавание лиц может находить людей в социальных сетях, на разных платформах.

"В Киевской, Черниговской областях российские захватчики, эти грабители, эти бандиты, грабили дома наших с вами граждан и затем отправляли доставку через беларусь в свои города. Благодаря данным с камер, искусственный интеллект распознал лица и сразу были найдены эти люди: их страницы, их близкие и так далее.

Мы организовали канал постоянного получения информации с поля боя. Он активно помогал быстро получать фотографии раненых, убитых россиян, находить их контакты в социальных сетях и отправлять туда эти фотографии. То есть показывать, что происходит реальная война, а не то, что показывают россиянам по телевидению", — отметил глава Минцифры.

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На сегодняшний день много специальных наших служб, правоохранительные органы используют подобные инструменты, не только Clearview AI, чтобы находить российских преступников.

"Сегодня у нас технологическая война. Следующий пример — использование искусственного интеллекта для того, чтобы расшифровывать спутниковые снимки. Мы также собираем с поля боя очень много разной информации через беспилотники. Этот искусственный интеллект учится, он может отличать разные виды вооружения, застройки и т.д. и давать важную качественную информацию, которую можно использовать в системах ситуационной осведомленности.

ИИ активно внедряется для обучения комплексов БПЛА, чтобы распознавать объекты на поле боя в режиме реального времени. Если оператор БПЛА устал, особенно посреди деревьев или ночью, очень трудно на глаз распознать конкретный объект. А искусственный интеллект помогает. Эта технология еще не массовая, она только начинает развиваться, но мы видим успешные кейсы применения", — рассказывает представитель Минцифры.

Будет ли ИИ в «Дія» и других государственных сервисах

По словам Федорова, министерство работает над виртуальным помощником «Надія», который, возможно, появится в «Дія». Это рабочее название.

"Это виртуальный помощник такого нового поколения. Мы общаемся с компанией OpenAI, чтобы максимально автоматизировать и сделать на понятном языке ответ на любой ваш вопрос.

К примеру, вы говорите: «Надия, найди ЦПАУ рядом со мной, который находится в таком-то районе, в таком-то городе, и скажи, какие услуги можно получить». И тебе на человеческом языке максимально персонализировано дается ответ, где можно найти этот ЦПАУ, и так далее.

Речь идет не только о том, что можно получить на портале или в приложении «Дія», а вообще о любом ответе на вопросы, касающиеся государственных сервисов", — поделился планами министр.

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