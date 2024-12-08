Как распознать мошенников: «красные флажки», на которые стоит обратить внимание — Finance.ua

Как распознать мошенников: «красные флажки», на которые стоит обратить внимание Сегодня 12:07 — Личные финансы

Как распознать мошенников: «красные флажки», на которые стоит обратить внимание, Фото: freepik

Современные мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, но все их махинации имеют общие признаки.

Специалисты «Финкульта» рассказывают о «красных флажках», которые могут спасти ваши деньги и персональную информацию.

Основные «красные флажки»

Предложения «слишком хороши, чтобы быть правдой». Нереалистичные выигрыши, большие скидки или «бесплатные подарки» часто являются ловушками.

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Относитесь к этому критично. Мошенники часто заманивают нереалистичными обещаниями, побуждая к действиям под влиянием эмоций и не позволяя руководствоваться рациональными решениями.

К примеру, SMS с текстом: «Вы выиграли iPhone! Оплатите 1 грн за доставку» — типичная схема для похищения платежных данных.

Давление и спешка. Мошенники создают ощущение срочности, чтобы у вас не было времени обдумать ситуацию.

Фразы типа «Покупайте именно сейчас, иначе предложение станет недействительным» или «Ваша карта будет заблокирована через 10 минут» — это классический сигнал опасности.

Пример: вам звонят, называются сотрудником банка и говорят, что ваш счет заблокирован и просят срочно предоставить все реквизиты банковской карты.

Поддельные сайты или аккаунты в социальных сетях. Мошенники создают копии популярных сайтов или страниц в соцсетях. Важно проверять URL-адрес и количество подписчиков.

Пример: вы наткнулись на «официальный» аккаунт банка в Instagram, но у него всего 50 подписчиков, и у вас требуют данные вашей банковской карты через личные сообщения.

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Запросы о конфиденциальной информации. Ваш банк или другие финансовые учреждения никогда не запрашивают PIN-код, CVV или пароли к вашим банковским картам.

Пример: вам звонят с неизвестного номера с просьбой: «Назовите код SMS, чтобы подтвердить транзакцию». Ни в коем случае не сообщайте его!

Как себя защитить

Не торопитесь принимать решения, проверяйте информацию;

используйте только официальные источники информации;

для проверки информации свяжитесь с банком или финансовой кампанией лично;

никогда не сообщайте персональные данные незнакомцам.

Напомним, покупка б/у товаров онлайн становится все более популярной из-за возможности сэкономить и найти уникальные вещи. Однако вместе со спросом растет и риск встретить мошенников. Рассказали, что нужно знать, чтобы не попасться на крючок.

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