Как избежать мошенничества при покупке подержанных вещей в интернете — Finance.ua

Как избежать мошенничества при покупке подержанных вещей в интернете
Покупка подержанных товаров онлайн становится все более популярной из-за возможности сэкономить и найти уникальные вещи. Однако вместе со спросом растет и риск попасть на мошенников.
Ресурс Mlhuillier рассказал, что нужно знать, чтобы не попасться на крючок.
Проверяйте репутацию продавца
Перед тем как оформить заказ на понравившуюся вещь, изучите продавца.
Просмотрите его рейтинги на платформе, почитайте отзывы, особенно отрицательные.
Читайте описание товара
При покупке подержанных вещей в Интернете описания товаров — то, на что нужно внимательно обращать внимание.
Честный продавец укажет не только лучшие стороны товара, но и мелкие или даже существенные изъяны, сопроводив свое объявление подробными снимками.
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Если описание кажется расплывчатым или не содержит важной информации, не стесняйтесь обращаться к продавцу за разъяснениями.
Узнавайте историю товара
Для определенных категорий б/у товаров, таких как электроника или транспортные средства, важно узнать историю товара.
Спросите информацию о предыдущем владельце, записи о техническом обслуживании, историю ремонта или какие-либо гарантии, которые все еще могут быть действительны.
Сбор как можно больше информации поможет вам принять обоснованное решение и свести к минимуму риск покупки неисправного или ненадежного товара.
Используйте безопасные способы оплаты
Выбирайте платформы, предлагающие защиту покупателя или надежные процессоры кредитных карт.
Эти способы оплаты часто позволяют обратиться в суд в случае мошеннических транзакций или искажения информации о товаре.
Избегайте платежей через незащищенные каналы или перевода денег непосредственно продавцу.
Если есть возможность, при оформлении товара выбирайте оплату при получении, чтобы проверить товар прежде, чем забрать его на почтовом отделении.
Установите бюджет и сравните цены
Перед покупкой определите свой бюджет и сравните цены на разных платформах. Слишком низкая цена может свидетельствовать о мошенничестве.
Напомним, почти 52 тысячи уголовных производств по ст. 190 УКУ «Мошенничество» было открыто в 2024 году по данным ГПУ. Это на 13% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году. Зато увеличилось количество дел, которые доходят до суда.
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