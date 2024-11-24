Как избежать мошенничества при покупке подержанных вещей в интернете — Finance.ua

Как избежать мошенничества при покупке подержанных вещей в интернете Сегодня 14:13 — Личные финансы

Как избежать мошенничества при покупке подержанных вещей в интернете

Покупка подержанных товаров онлайн становится все более популярной из-за возможности сэкономить и найти уникальные вещи. Однако вместе со спросом растет и риск попасть на мошенников.

Ресурс Mlhuillier рассказал , что нужно знать, чтобы не попасться на крючок.

Проверяйте репутацию продавца

Перед тем как оформить заказ на понравившуюся вещь, изучите продавца.

Читайте также Благотворительные сборы: как защититься от мошенников

Просмотрите его рейтинги на платформе, почитайте отзывы, особенно отрицательные.

Читайте описание товара

При покупке подержанных вещей в Интернете описания товаров — то, на что нужно внимательно обращать внимание.

Честный продавец укажет не только лучшие стороны товара, но и мелкие или даже существенные изъяны, сопроводив свое объявление подробными снимками.

Читайте также 5 признаков мошеннических вакансий

Если описание кажется расплывчатым или не содержит важной информации, не стесняйтесь обращаться к продавцу за разъяснениями.

Узнавайте историю товара

Для определенных категорий б/у товаров, таких как электроника или транспортные средства, важно узнать историю товара.

Спросите информацию о предыдущем владельце, записи о техническом обслуживании, историю ремонта или какие-либо гарантии, которые все еще могут быть действительны.

Читайте также Украинцев предупреждают о мошенниках, которые продают несуществующие зарядные станции

Сбор как можно больше информации поможет вам принять обоснованное решение и свести к минимуму риск покупки неисправного или ненадежного товара.

Используйте безопасные способы оплаты

Выбирайте платформы, предлагающие защиту покупателя или надежные процессоры кредитных карт

Эти способы оплаты часто позволяют обратиться в суд в случае мошеннических транзакций или искажения информации о товаре.

Избегайте платежей через незащищенные каналы или перевода денег непосредственно продавцу.

Читайте также Как защитить себя от мошеннических файлов: правила безопасности при загрузке

Если есть возможность, при оформлении товара выбирайте оплату при получении, чтобы проверить товар прежде, чем забрать его на почтовом отделении.

Установите бюджет и сравните цены

Перед покупкой определите свой бюджет и сравните цены на разных платформах. Слишком низкая цена может свидетельствовать о мошенничестве.

Напомним, почти 52 тысячи уголовных производств по ст. 190 УКУ «Мошенничество» было открыто в 2024 году по данным ГПУ. Это на 13% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году. Зато увеличилось количество дел, которые доходят до суда.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.