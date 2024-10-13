Украинцев предупреждают о мошенниках, которые продают несуществующие зарядные станции — Finance.ua

Украинцев предупреждают о мошенниках, которые продают несуществующие зарядные станции Сегодня 13:22 — Личные финансы

Украинцев предупреждают о мошенниках, которые продают несуществующие зарядные станции, Фото: freepik

Подготовка к зимнему периоду стала актуальным вопросом для многих украинцев, но, к сожалению, мошенники используют это в своих целях.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Недавно полицейские Никополя разоблачили мошенническую схему, в рамках которой аферист размещал объявления в социальных сетях о продаже несуществующих зарядных станций.

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Он требовал предоплату в размере 5000 гривен, однако, получив деньги, мошенник исчезал, не предоставляя товара.

В результате действий злоумышленника пострадали по меньшей мере 7 человек, которые перевели средства не полученный в итоге товар.

Полиция уже уведомила о подозрении мужчину, причастного к этому преступлению, и обнаружила по меньшей мере семь пострадавших от его действий.

МВД обратило внимание на рост количества подобных мошенничеств и призвало украинцев быть осмотрительными во время онлайн-покупок.

Как уберечься от мошенников во время покупок в интернете

Покупайте только в проверенных магазинах с реальными отзывами.

Не доверяйте слишком низким ценам или слишком выгодным предложениям.

Не перечисляйте деньги вперед — выбирайте наложенный платеж.

Напомним, почти 52 тысячи уголовных производств по ст. 190 УКУ «Мошенничество» было открыто в 2024 году по данным ГПУ. Это на 13% меньше, чем за соответствующий период в прошлом. Зато увеличилось количество дел, которые доходят до суда.

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