Фальшивое водительское удостоверение: в МВД рассказали, как противодействуют мошенникам — Finance.ua

Фальшивое водительское удостоверение: в МВД рассказали, как противодействуют мошенникам Сегодня 14:39 — Личные финансы

Фальшивое водительское удостоверение: в МВД рассказали, как противодействуют мошенникам

В популярных соцсетях часто предлагают купить поддельные водительские удостоверения. Мошенники уверяют, что проходить обучение в автошколе и сдавать экзамены в сервисном центре МВД якобы не нужно.

Чем грозит использование фальшивых документов — рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Поддельные водительские удостоверения выявляют администраторы сервисных центров МВД, когда граждане обращаются для того, чтобы его обменять. Иногда они признаются, что документ был приобретен в Интернете.

«В основном общение мошенников с потенциальными клиентами происходит в Facebook, Instagram и TikTok. Часто используют служебные бейджи, символику и цвета сервисных центров МВД, сделанные с помощью компьютерных программ. Таким образом, входят в доверие к людям, которые перечисляют им деньги на приватные карты. В среднем за изготовление фальшивого водительского удостоверения мошенники могут получать более 10 тысяч гривен», — рассказал Николай Рудык.

Как с этим борются

Также начальник Главного сервисного центра МВД рассказал, как происходит противодействие мошенникам. В частности, осуществляется постоянный мониторинг социальных сетей и фейковых вебсайтов. Все обнаруженные ссылки и объявления ежемесячно направляются в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Также Николай Рудык призвал всех граждан не пользоваться услугами мошенников и не покупать фальшивые документы: «Единственный способ получить водительское удостоверение — сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, пройти практическое обучение в автошколе и сдать практический экзамен в наших структурных подразделениях».

Напоминаем, что за изготовление и использование поддельных документов в Украине предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде штрафа или ограничение или лишение свободы.

«Поэтому не стоит доверять сомнительным источникам, фейковым Facebook-страницам с фото и логотипами сервисных центров МВД. Государственный сервис всегда имеет домен gov.ua, который подтверждает, что страница — официальная», — отмечают в МВД.

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