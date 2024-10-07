Правоохранители разоблачили мошеннический call-центр на оккупированной Донетчине — Finance.ua
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Правоохранители разоблачили мошеннический call-центр на оккупированной Донетчине

Криминал
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Правоохранители разоблачили мошеннический call-центр на оккупированной Донетчине
Правоохранители разоблачили мошеннический call-центр на оккупированной Донетчине, Фото: gp.gov.ua
Правоохранители разоблачили организатора и трех соучастников, наладивших работу мошеннического call-центра на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемые наладили функционирование мошеннического call-центра на временно оккупированной территории Донетчины.
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Выманивали деньги у потерпевших с помощью телефонных звонков. Используя замену телефонного номера, мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банковских учреждений. В ходе разговора с потерпевшими они сообщали о якобы подозрительных финансовых операциях с их банковскими картами.
Под предлогом квалифицированной помощи подозреваемые предоставляли инструкции и указания гражданам, в результате которых получали полный доступ к их онлайн-банкингу. В последствии денежные средства перечислялись на посторонних так называемых «дропов» и обрабатывались.
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В настоящее время установлено 24 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму не менее 3 млн гривен. Все потерпевшие являются гражданами Украины.
Во время проведения санкционированных обысков по местожительству подозреваемых изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, черновые записи и документация.
По материалам:
Finance.ua
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