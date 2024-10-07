Правоохранители разоблачили мошеннический call-центр на оккупированной Донетчине — Finance.ua

Правоохранители разоблачили мошеннический call-центр на оккупированной Донетчине Сегодня 20:20 — Криминал

Правоохранители разоблачили мошеннический call-центр на оккупированной Донетчине, Фото: gp.gov.ua

Правоохранители разоблачили организатора и трех соучастников, наладивших работу мошеннического call-центра на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые наладили функционирование мошеннического call-центра на временно оккупированной территории Донетчины.

Выманивали деньги у потерпевших с помощью телефонных звонков. Используя замену телефонного номера, мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банковских учреждений. В ходе разговора с потерпевшими они сообщали о якобы подозрительных финансовых операциях с их банковскими картами.

Под предлогом квалифицированной помощи подозреваемые предоставляли инструкции и указания гражданам, в результате которых получали полный доступ к их онлайн-банкингу. В последствии денежные средства перечислялись на посторонних так называемых «дропов» и обрабатывались.

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В настоящее время установлено 24 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму не менее 3 млн гривен. Все потерпевшие являются гражданами Украины.

Во время проведения санкционированных обысков по местожительству подозреваемых изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, черновые записи и документация.

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