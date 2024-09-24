Как защитить себя от мошеннических файлов: правила безопасности при загрузке — Finance.ua
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Как защитить себя от мошеннических файлов: правила безопасности при загрузке

Личные финансы
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Как защитить себя от мошеннических файлов: правила безопасности при загрузке
Как защитить себя от мошеннических файлов: правила безопасности при загрузке
Всегда с осторожностью просматривайте информацию о загружаемых файлах из других источников.
Об этом напомнили в Министерстве юстиции Украины.

Как избежать мошеннических файлов?

Обратите внимание на рекомендации:
1. Выключите автоматическую загрузку в браузере. Установите настройки так, чтобы браузер каждый раз спрашивал, куда сохранить файл перед загрузкой. Это поможет избежать автоматической загрузки вредоносных файлов, если случайно наткнетесь на опасную ссылку.
2. Не открывайте файлы из электронной почты от неизвестных или непроверенных отправителей. Мошенники часто посылают вредоносные файлы по электронной почте. Если вы получили файл от незнакомого лица — не открывайте его!
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3. Проверьте файлы перед открытием. Антивирусный сканер — ваш лучший друг. Прежде чем открыть загруженный файл, просканируйте его на наличие вредоносных программ с помощью антивирусной программы.
4. Будьте очень осторожны с файлами, имеющими следующие расширения: .exe, .iso, .bin, .ini, .dll, .com, .sys, .bat, .js, .apk. Также осторожно относитесь к архивам (.ZIP, .RAR, .7z и т. д.), особенно если они защищены паролем.
Соблюдайте эти простые правила, и ваши устройства будут в безопасности от вирусов.

Что делать, если вы сообщили злоумышленникам лишнюю информацию?

Если вы случайно раскрыли данные своей платежной карты, интернет-банкинга на подозрительном сайте, немедленно звоните в банк по номеру, указанному на обороте карты.
Требуйте в этом случае блокирования средств на счете, а в случае несанкционированного списания средств — блокирования трансакций и предоставьте обращение в банк — получатель средств относительно их блокирования/возврата.‍
Если есть основания полагать, что мошенникам известны логин и пароль от вашего аккаунта в социальных сетях или иного сервиса, проверьте активные сеансы на том сервисе, где вы подозреваете мошенничество, закройте все незнакомые вам сеансы или которые размещены в подозрительных местах.
По материалам:
Finance.ua
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