Почти втрое сократилось количество новых дел за мошенничество с начала года — Finance.ua

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Почти втрое сократилось количество новых дел за мошенничество с начала года

Криминал
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Почти втрое сократилось количество новых дел за мошенничество с начала года
Почти втрое сократилось количество новых дел за мошенничество с начала года
Почти 52 тысячи уголовных производств по ст. 190 УКУ «Мошенничество» было открыто в 2024 году по данным ГПУ. Это на 13% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году. Зато увеличилось количество дел, которые доходят до суда.
Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.
Почти втрое сократилось количество новых дел за мошенничество с начала года
51 992 уголовных производства по мошенничеству было открыто за 8 месяцев 2024 года. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было открыто рекордное количество дел по этой статье.
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В начале 2024 года количество новых уголовных дел за мошенничество оставалось высоким: в среднем, более 8 тысяч в месяц. Однако уже с мая новых производств уменьшилось в 1,4 раза. В августе было зафиксировано самое низкое количество новых дел за мошенничество — всего 2980 производств. Это почти втрое меньше, чем в начале года.
Несмотря на то, что в целом новых производств стало меньше, больше дел стало доходить до суда: 12 572 дела. Это 24% всех открытых дел в этом году. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял всего 14%.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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