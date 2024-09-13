Почти втрое сократилось количество новых дел за мошенничество с начала года — Finance.ua

Почти втрое сократилось количество новых дел за мошенничество с начала года Сегодня 16:14 — Криминал

Почти втрое сократилось количество новых дел за мошенничество с начала года

Почти 52 тысячи уголовных производств по ст. 190 УКУ «Мошенничество» было открыто в 2024 году по данным ГПУ. Это на 13% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году. Зато увеличилось количество дел, которые доходят до суда.

Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.

51 992 уголовных производства по мошенничеству было открыто за 8 месяцев 2024 года. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было открыто рекордное количество дел по этой статье.

В начале 2024 года количество новых уголовных дел за мошенничество оставалось высоким: в среднем, более 8 тысяч в месяц. Однако уже с мая новых производств уменьшилось в 1,4 раза. В августе было зафиксировано самое низкое количество новых дел за мошенничество — всего 2980 производств. Это почти втрое меньше, чем в начале года.

Несмотря на то, что в целом новых производств стало меньше, больше дел стало доходить до суда: 12 572 дела. Это 24% всех открытых дел в этом году. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял всего 14%.

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