«Денежные мулы»: украинцев предостерегают от мошенничества с кредитными картами — Finance.ua

«Денежные мулы»: украинцев предостерегают от мошенничества с кредитными картами Сегодня 08:39 — Личные финансы

«Денежные мулы»: украинцев предостерегают от мошенничества с кредитными картами

В последнее время в соцсетях появляются объявления с предложением сдать банковскую карту в аренду. За это обещают плату — примерно 1000 гривен в сутки, больше ничего делать не нужно. Однако такой «заработок» является очередной попыткой мошенников выманить деньги у украинцев.

Об этом предупредили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Как работает «схема»

Кроме вышеуказанного, также могут встречаться объявления с предложением легкой работы, где «работодатель» сразу просит номер карты для зачисления «зарплаты», или с предложением открыть банковский счет на свое имя для получения и перевода средств от имени другого лица.

Однако за каждым таким предложением скрывается опасная мошенническая схема.

Денежные мулы или дропы — это лица, позволяющие третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций со средствами незаконного происхождения.

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Как они это делают? Дропы перечисляют незаконно полученные средства через разные банковские счета, используя свои Дропы перечисляют незаконно полученные средства через разные банковские счета, используя свои платежные карты . Это делается для того, чтобы усложнить работу следствия. Такой процесс позволяет преступным группам работать в разных странах, оставаясь в тени.

Что это за деньги? Это средства, полученные незаконным путем: через торговлю наркотиками, людьми, терроризм, фишинг и другие тяжкие преступления.

Также банковские карты могут быть использованы для проведения финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной деятельности, например, для работы онлайн-казино, не имеющих лицензии, уклонения от уплаты налогов и т. д.

«Осознает ли дроп, что он стал частью преступной цепочки? Скорее всего, нет, поскольку никто ему об этом не скажет. А если он и поинтересуется, то мошенники всегда расскажут какую-то красивую и правдоподобную легенду», — говорят специалисты.

В чем главная опасность? Денежный мул — это соучастник преступления, низшее звено преступной схемы, которое правоохранители находят быстрее всего. Участие в таких схемах может иметь серьезные последствия: штрафы, конфискацию имущества и даже лишение свободы.

Как уберечь себя?

Прежде всего — следует быть осторожными с предложениями по легкому заработку. Избегайте подозрительных предложений и не соглашайтесь участвовать в сомнительных схемах.

Если же вы уже согласились на работу, но через некоторое время поняли, что стали дропом, немедленно обратитесь в киберполицию, подав заявление на их сайте.

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