Очередная мошенническая схема в мессенджерах: злоумышленники пишут от имени полиции — Finance.ua

Очередная мошенническая схема в мессенджерах: злоумышленники пишут от имени полиции Сегодня 13:01 — Личные финансы

Очередная мошенническая схема в мессенджерах: злоумышленники пишут от имени полиции

Украинцам следует быть бдительными, ведь мошенники придумали новую схему. Злоумышленники отправляют сообщения от имени представителей полиции.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что аферисты просят подтвердить свои данные, перейдя по ссылке или используя другие манипуляции, чтобы выманить деньги.

В МВД Украины предостерегают, что это очередная мошенническая схема. Ссылки, которые указывают злоумышленники в сообщении, могут вести на фишинговые веб-сайты или на ресурсы, содержащие вредоносное программное обеспечение.

Цель мошенников — получить доступ к вашей конфиденциальной информации, банковским счетам, выманить деньги.

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Чтобы уберечь себя, не переходите по сомнительным ссылкам, не пересылайте деньги и немедленно блокируйте отправителя подобных сообщений.

Как уберечь себя и свои финансы

не переходите по сомнительным ссылкам;

не пересылайте деньги;

немедленно блокируйте отправителя подобных сообщений.

Напомним, в Госспецсвязи сообщили , что более половины мошеннических сайтов происходят из россии, поэтому украинцам следует тщательно проверять сайты, на которых они вводят свои данные, чтобы избежать фишинговых атак.

Для безопасности советуют обязательно проверять адрес сайта, протокол (http или https), а также переходить на сайты через поисковую систему и проверять информацию из официальных источников.

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