В киберполиции сообщили, что мошенники могут использовать отключения света в своих интересах: как защититься — Finance.ua

В киберполиции сообщили, что мошенники могут использовать отключения света в своих интересах: как защититься Сегодня 13:18 — Личные финансы

В киберполиции сообщили, что мошенники могут использовать отключения света в своих интересах: как защититься

Мошенники могут воспользоваться нынешними отключениями света для собственной выгоды.

Об этом сообщает Департамент киберполиции.

Читайте также В Киевской области мошенники продали несуществующих генераторов почти на миллион гривен

Отмечается, что из-за массированных вражеских атак на энергосистему страны возникает дефицит мощности, что приводит к ограничению поставок электроэнергии.

Поэтому украинцам важно следить за графиками отключений, чтобы организовать свой быт в таких условиях.

Правоохранители отмечают, что гражданам следует быть внимательными и осторожными во время мониторинга ситуации по отключениям электроэнергии.

Дело в том, что аферисты могут использовать эту ситуацию, создавая фейковые онлайн-ресурсы, например, создавать телеграмы от имени энергетической компании для распространения дезинформации, похищения конфиденциальных данных и мошенничества.

«Будьте осмотрительны! Не переходите по ссылкам из незнакомых источников и не доверяйте посторонним ресурсам», — заявили в киберполиции.

Чтобы узнать графики плановых отключений в своем регионе и списки поставщиков электроэнергии, воспользуйтесь официальным сайтом Министерства энергетики Украины по ссылке

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.