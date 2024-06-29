В киберполиции сообщили, что мошенники могут использовать отключения света в своих интересах: как защититься — Finance.ua
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В киберполиции сообщили, что мошенники могут использовать отключения света в своих интересах: как защититься

Личные финансы
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В киберполиции сообщили, что мошенники могут использовать отключения света в своих интересах: как защититься
В киберполиции сообщили, что мошенники могут использовать отключения света в своих интересах: как защититься
Мошенники могут воспользоваться нынешними отключениями света для собственной выгоды.
Об этом сообщает Департамент киберполиции.
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Отмечается, что из-за массированных вражеских атак на энергосистему страны возникает дефицит мощности, что приводит к ограничению поставок электроэнергии.
Поэтому украинцам важно следить за графиками отключений, чтобы организовать свой быт в таких условиях.
Правоохранители отмечают, что гражданам следует быть внимательными и осторожными во время мониторинга ситуации по отключениям электроэнергии.
Дело в том, что аферисты могут использовать эту ситуацию, создавая фейковые онлайн-ресурсы, например, создавать телеграмы от имени энергетической компании для распространения дезинформации, похищения конфиденциальных данных и мошенничества.
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«Будьте осмотрительны! Не переходите по ссылкам из незнакомых источников и не доверяйте посторонним ресурсам», — заявили в киберполиции.
Чтобы узнать графики плановых отключений в своем регионе и списки поставщиков электроэнергии, воспользуйтесь официальным сайтом Министерства энергетики Украины по ссылке.

Удары по энергосистеме: что может сделать Украина, чтобы обезопасить себя от блэкаутов

По материалам:
Finance.ua
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