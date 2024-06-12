В Киевской области мошенники продали несуществующих генераторов почти на миллион гривен — Finance.ua

В Киевской области мошенники продали несуществующих генераторов почти на миллион гривен Сегодня 18:30 — Криминал

В Киевской области разоблачили преступную группу, которая обманула 20 граждан, продав почти на миллион гривен несуществующих генераторов в период блэкаутов 2022—2023 годов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, в конце 2022 года подозреваемые создали веб-сайты, на которых размещали фейковые объявления о продаже генераторов. В этот период они имели спрос из-за продолжающихся блэкаутов.

В общении с потенциальными покупателями из разных уголков Украины они убеждали их перечислять полную предоплату на подконтрольные банковские счета. Получив деньги, больше на связь не выходили. Таким образом, подозреваемые присвоили почти миллион гривен.

Вырученные от преступной деятельности средства организатор распределял между всеми участниками группы.

Следствие проверяет причастность подозреваемых к мошенническим действиям в отношении 20 человек.

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