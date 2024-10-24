Благотворительные сборы: как защититься от мошенников — Finance.ua

Благотворительные сборы: как защититься от мошенников Сегодня 20:02 — Личные финансы

Благотворительные сборы: как защититься от мошенников, freepik.com

Во время войны проводится большое количество разнообразных благотворительных сборов. Они повсюду… Соцсети, рассылка сообщений на телефонные номера, посты в соц. сетях и мессенджерах, СМИ и т. д. Но проблема мошенников «благотворителей» актуальна как никогда. Везде, где возникает необходимость собрать деньги, появляются и они.

Чтобы не быть обманутыми, в первую очередь проверяйте правдивость информации о конкретной организации или волонтере, узнайте о финансовой прозрачности, ищите независимые отзывы.

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Помните, что жулики активно создают фальшивые организации или фонды, чтобы собирать деньги для «помощи». Некоторые даже на улицах сбор организуют. Но на подлинные благотворительные цели они фактически средства не передают.

Ожидать «жертву» воры могут где угодно. К примеру, в Секретариате Кабмина сообщали, что на замаскированном под портал Правительства злоумышленники оформили одну из страниц под «Государственные услуги онлайн» и сделали там подразделение по выплатам от ООН.

Конечно, многих эта тема интересует, поэтому запросов и посещений было достаточно. Далее схема следующая: человеку поступает сообщение о получении «перевода», затем следует требование уплатить госпошлину, он, конечно, все платит, но деньги не поступают, а вход в кабинет блокируется.

Киберполиция и наша редакция советуют:

получать сведения о проведении благотворительных сборов из официальных источников и от проверенных лиц;

перечислять на счет, а не на карту, тем более когда это карта — это просто цифры, даже без указания ФИО;

на сайтах, где проводится сбор, внимательно проверять URL-адрес. Даже один отличный от оригинала символ может быть свидетельством фишинга;

по сомнительным ссылкам не переходить;

данные карт на сомнительных ресурсах не вводить.

А в случае случайного разглашения собственной финансовой информации следует сразу же обращаться в банк, блокировать свои счета или карты

Не так уж трудно защищать себя от мошенников-благотворителей. Следует просто внимательно все проверять.

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Например, на сайте или в группе фонда или организации должны быть не только реквизиты всех доступных видов, а еще и телефонные номера, которые «отвечают», реальный адрес, ссылки на аккаунты в соцсетях (не только самой организации, но и ее представителей).

То есть, если вы увидели, что фонд организовал волонтерский сбор, вы должны обязательно видеть максимум информации о нем, иметь возможность позвонить по телефону или списаться в соцсети, чтобы задать имеющиеся вопросы.

Дополнительно доверия заслуживают компании и фонды, предоставляющие открыто:

сведения о команде и руководстве;

отчеты о финансовой работе;

расчетный счет.

Также следует убедиться, не поддельный ли сайт, на котором происходит сбор помощи. Для этого нужно просто проверить домен ресурса. Времени это займет немного, но риски минимизируют, в результате, существенно.

Как это сделать? Смотрите, настоящий и поддельный домены выглядеть могут одинаково, в этом и замысел, но незначительные отличия есть.

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К примеру, домен настоящего благотворительного фонда может выглядеть так: helpukrainenow.com. А фишинговый домен будет похож на ukrainewar/help.com.

Как же выявить подлог? Запоминайте, а лучше сохраняйте для себя следующие советы:

Сверяйте имя домена с подлинным. Смотрите на наличие SSL-сертификата (если его нет, адрес сайта будет начинаться с «http://», а рядом будет указано «не защищено»). Обратите внимание на грамотность и совершенство оформления. Ошибки, лишние элементы, неправильное название — признаки подлога.

Также подозрения должны вызывать странные контактные данные, необычная структура веб-ресурса, нелогический адрес.

Напоследок еще можно воспользоваться сервисом Whois. Он позволяет узнать максимум сведений относительно заинтересовавшего домена.

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Также существенный признак мошенничества в отсутствии сведений о фонде в сервисе проверки контрагентов youcontrol.com.ua. Кстати, этот ресурс не только в плане благотворительной организации позволяет получить информацию. С его помощью еще можно узнать о статусе юрлица (например, не находится ли в стадии прекращения, в процессе сокращения), его организационно-правовой формы, контактов и т. д.

«Погуглите». Узнайте:

официальное название;

адрес регистрации;

руководителя/команду;

события и новости и т. д.

Если фонд надежный, о нем будут регулярно упоминать. И не только на их страницах в виде проникновенно написанных рассказов, но и в известных СМИ.

Все волонтеры понимают, что чем открытее их деятельность, тем больше и донатов будет поступать, поэтому отказываться предоставить необходимую информацию никто из них не будет. Да и потребности в таких запросах не будет, потому что все необходимое уже будет расположено в открытом доступе на официальных ресурсах.

Что делать, если обнаружили сомнительный сбор? В соцсетях оставляйте жалобы (не просто комментарии, а именно жалобы). Поищите, под постом должно быть «пожаловаться» или что-то похожее.

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Относительно сайтов передавайте сведения правоохранителям. Если сбор проводится от имени конкретного подразделения или части, то можно подать запрос и им. Нередко используют с целью внушить доверие вполне реальные сведения.

К примеру, объявление «собираем на скорые для подразделения…» и фото с уничтоженными автомобилями такого плана стимулирует быстрее донатить. Но, если связаться с этим подразделением, можно выяснить, что фото уже более полугода, авто давно привезли благотворители и сбор никакой не нужен.

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