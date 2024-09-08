В МВД предупредили украинцев о новой мошеннической схеме с мобильными операторами — Finance.ua
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В МВД предупредили украинцев о новой мошеннической схеме с мобильными операторами

Личные финансы
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В МВД предупредили украинцев о новой мошеннической схеме с мобильными операторами
В МВД предупредили украинцев о новой мошеннической схеме с мобильными операторами
Маскируясь под известных операторов связи, злоумышленники посылают гражданам уведомления в мессенджерах или соцсетях о возможности получения средств на счет или подключения дополнительных услуг.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как действуют аферисты

  • Создают фейковый сайт мобильного оператора и обещают бонусы за регистрацию SIM-карты на паспорт.
  • На сайте размещают инструкции и фишинговые ссылки Bank-ID.
  • Просят ввести конфиденциальные данные, такие как пароли, финансовую информацию для входа в личный кабинет.

Как защититься от мошенников

Гражданам для того, чтобы защититься от действий мошенников, советуют проверить эту информацию на официальных сайтах и ​​соцсетях операторов и не переходить по подозрительным ссылкам.
«Если ваш аккаунт был взломан или вашими данными завладели мошенники, обратитесь к своему оператору связи и банку. Сообщите о мошеннических действиях полиции. Будьте осторожны и заботьтесь о собственной кибербезопасности», — отмечается в сообщении.
Напомним, мошенники активно применяют аудиодипфейки в своих киберпреступлениях. Для создания аудиодипфейков злоумышленники используют искусственный интеллект.
По материалам:
Finance.ua
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