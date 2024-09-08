В МВД предупредили украинцев о новой мошеннической схеме с мобильными операторами — Finance.ua

В МВД предупредили украинцев о новой мошеннической схеме с мобильными операторами
Маскируясь под известных операторов связи, злоумышленники посылают гражданам уведомления в мессенджерах или соцсетях о возможности получения средств на счет или подключения дополнительных услуг.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Как действуют аферисты
- Создают фейковый сайт мобильного оператора и обещают бонусы за регистрацию SIM-карты на паспорт.
- На сайте размещают инструкции и фишинговые ссылки Bank-ID.
- Просят ввести конфиденциальные данные, такие как пароли, финансовую информацию для входа в личный кабинет.
Как защититься от мошенников
Гражданам для того, чтобы защититься от действий мошенников, советуют проверить эту информацию на официальных сайтах и соцсетях операторов и не переходить по подозрительным ссылкам.
«Если ваш аккаунт был взломан или вашими данными завладели мошенники, обратитесь к своему оператору связи и банку. Сообщите о мошеннических действиях полиции. Будьте осторожны и заботьтесь о собственной кибербезопасности», — отмечается в сообщении.
Напомним, мошенники активно применяют аудиодипфейки в своих киберпреступлениях. Для создания аудиодипфейков злоумышленники используют искусственный интеллект.
Поделиться новостью