Как сэкономить в праздничный сезон: полезные советы — Finance.ua

Как сэкономить в праздничный сезон: полезные советы Сегодня 12:14 — Личные финансы

Как сэкономить в праздничный сезон: полезные советы, Фото: freepik

Период новогодних праздников является одним из самых затратных в году. Чтобы избежать долгов, важно научиться правильно планировать бюджет и избегать лишних расходов.

О том, как сэкономить в декабре на праздниках, пишет «Телеграф».

Составьте праздничный бюджет заранее

Первый шаг к экономии — тщательное планирование бюджета. Определите, сколько вы можете позволить себе потратить на праздники, не отходя от своих финансовых целей. Начать это стоит уже сегодня.

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Сделайте список расходов, распределив их на категории, например подарки, еда, украшения и прочее, и установите лимиты для каждой из них.

Оставьте резерв на непредвиденные расходы, ведь в праздничный сезон они почти неизбежны.

Сократите несущественные праздничные расходы

Уменьшить расходы можно, сократив несущественные статьи. Вместо того чтобы каждый год покупать новые украшения, воспользуйтесь уже имеющимися или сделайте их собственноручно.

Простое декорирование, например бумажные снежинки или веночки из природных материалов, создает уют без лишних затрат.

Чтобы сэкономить на праздничном столе, пригласите гостей и предложите, чтобы каждый принес по 1−2 блюда. Это поможет снизить затраты.

Отслеживайте акции и распродажи в магазинах

Многие магазины предлагают распродажи и скидки в течение года. Раннее начало покупок позволит вам воспользоваться снижением цен и распределить расходы.

Если нужно купить подарки для нескольких людей, подумайте об оптовых покупках.

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К примеру, создайте подарочные корзины «сделай сам», купив свечи, закуски или косметику оптом, а затем разделите это между получателями.

Дарите значительные, но недорогие подарки

Помните, что ручная работа всегда ценится, будь то выпечка, изделия или персональные фотоальбомы.

Эти подарки могут быть гораздо более значимыми, чем купленные в магазине, а их изготовление часто стоит дешевле.

Также вместо материальных вещей подарите яркие эмоции: совместный вечер, поход в кино или билет на предстоящую выставку.

Такие подарки не требуют больших трат, но создают незабываемые моменты.

Вместо того чтобы покупать каждому отдельный подарок, подумайте об общем подарке для группы. Например, настольная игра для всей семьи или арт-наборы для совместного творчества, или что-то для путешествия.

Напомним, за неделю до Нового года обычно наблюдается активизация торговли: импортеры увеличивают поставку товаров в ожидании повышенного спроса, а потребители чаще обменивают валюту. Это приводит к изменениям на валютном рынке , который реагирует на такие колебания.

Телеграф По материалам:

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