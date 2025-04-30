Как происходит покупка недвижимости в Польше — Finance.ua

Как происходит покупка недвижимости в Польше
Важную роль в процессе купли-продажи недвижимости в Польше играют специализированные агентства, сотрудники которых помогают покупателям найти оптимальные варианты в соответствии с их потребностями и бюджетом, а также обеспечивают юридическую безопасность сделок.
Об этом говорится в статье Finance.ua Покупка недвижимости в Польше.
Чтобы покупка жилья прошла успешно, следует придерживаться определенных шагов, знать местные законы и правила. Советуем соблюдать следующие рекомендации во время этого процесса:
1. Определитесь с бюджетом, убедитесь, что выбранные источники финансирования надежны. Учитывайте не только стоимость самой недвижимости, но и дополнительные расходы. Как, например: налоги, комиссия риелтора, ремонт, оплата услуг юристам
и т. д.
Намерены оформить ипотеку? Не опирайтесь на шансы, которые у вас были для этого в Украине. Если планируете воспользоваться ипотекой в Польше, заранее проверьте возможности получения денег в банке. Узнайте об условиях, о рисках. Различия могут быть очень существенными.
2. Выберите город и район. Популярны среди иностранцев Варшава, Вроцлав, Краков и другие крупные города. Но цены там выше. Конечно, определение района также должно зависеть от требований к транспорту, близости к месту обучения или работы, инфраструктуре.
3. Обратитесь к специалисту-риелтору. Профессиональный риелтор поможет найти варианты, отвечающие вашим потребностям, обеспечит качественное юридическое сопровождение сделки. А еще он может способствовать проведению переговоров об условиях сделки, о цене недвижимости
и т. д.
4. Проверьте документы на квартиру. До подписания документов убедитесь, что у владельца есть все для подтверждения права собственности на недвижимость. Проверьте возможное наличие долгов, залогов или похожих обременений.
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5. Подпишите предварительный договор. Документ под названием umowa przedwstępna фиксирует основные условия сделки.
6. Сделайте оформление договора у нотариуса. Обязательное требование в Польше — подписание основного документа у нотариуса. Именно этот специалист может быть гарантом легитимности договора. Он проверяет документы и регистрирует право собственности в органах. Услуги нотариуса составляют примерно от 0,5% до 2% от утвержденной в сделке стоимости недвижимости.
7. Зарегистрируйте с помощью нотариуса право собственности. После подписания основного договора необходимо зарегистрировать новое право собственности в Кадастровом реестре (Księgi wieczyste). Процесс этот занимает несколько недель. Будьте готовы к этому. Обычная практика.
8. Уплатите налоги и предусмотренные комиссии. При планировании расходов заранее учтите налог на гражданско-правовые действия (PCC). Он обычно составляет 2% от стоимости выбранной недвижимости. Узнайте и другие возможные затраты.
9. Получите ключи, подключите коммунальные услуги, заключите соответствующие соглашения с их поставщиками. Шаги несложные. Но от украинского порядка действий отличаются.
Будьте внимательны к деталям, чтобы успешно приобрести недвижимость в Польше и уже очень скоро наслаждаться новым жильем.
Важные правовые аспекты для иностранцев
Прекрасно, если делами по приобретению желаемой недвижимости в Польше будет заниматься агентство, к которому есть полное доверие. Но все же некоторые аспекты правового характера не помешают изучить еще до заключения сделки.
Начнем с необходимости разрешения на покупку недвижимости. Это касается граждан всех стран, которые не включены в ЕС.
Следующее требование в типе разрешенного приобретения. Относительно квартир или домов ограничений не существует, но для земельных участков (сельскохозяйственных особенно. — Ред.) вполне могут существовать определенные условия, которые нужно будет четко соблюдать.
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