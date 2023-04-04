Как продать или купить машину в Польше на украинских номерах — Finance.ua

Как продать или купить машину в Польше на украинских номерах
Могут ли украинцы продать в Польше свой автомобиль на украинских номерах, сообщает uamedia.eu.
Можно ли продать в Польше автомобиль с регистрацией?
Как сообщают юристы портала ukraina.interwencjaprawna.pl, продать в Польше автомобиль, зарегистрированный на территории Украины, вполне реально. Но для того чтобы провести сделку купли-продажи, нужно иметь в виду несколько моментов.
Так, нормативные акты в Украине не обязывают к техническому осмотру автомобилей до 3,5 тонны. Это значит, что украинский автомобиль в Польше должен пройти техническое освидетельствование согласно польским стандартам. Ведь только после этого польский покупатель автомобиля сможет зарегистрировать его после покупки.
При этом следует напомнить, что если автомобиль находится на территории Республики Польша (как и любой страны Европейского Союза) сроком менее 6 месяцев, от владельца не требуется регистрировать украинский автомобиль за рубежом. Но, находясь в стране Евросоюза более полугода, вы обязаны зарегистрировать свой автомобиль в стране долговременного/постоянного проживания.
В целом продажа автомобиля с украинской регистрацией в Польше не является чрезмерно сложным процессом, но все же существует определенная процедура и формальности, которых вы должны придерживаться для того, чтобы соглашение отвечало требованиям местного законодательства.
Как купить автомобиль в Польше на украинских номерах?
Если вы покупаете авто на украинских номерах в Польше, обратите внимание на наличие таких данных о продавце:
- Имя и фамилия.
- Адрес проживания и прописки.
- Номер PESEL или другой идентификационный код.
- Номер и серия паспорта и информация о том, кем и когда был выдан этот документ.
- Дата и место заключения договора.
- Цена автомобиля в письменной и цифровой форме.
- Данные о марке, цвете, модели, годе производства, регистрационном номере, номере VIN и актуальном пробеге автомобиля.
Также должны быть:
- свидетельство о регистрации транспортного средства,
- техпаспорт на транспортное средство
- ключи,
- подтверждение действительного полиса страхования гражданской ответственности перед третьими лицами.
Как продать машину на украинских номерах в Польше
Общая пошаговая процедура продажи авто с украинской регистрацией для гражданина Украины выглядит следующим образом:
- Найти покупателя и согласовать с ним стоимость автомобиля.
- Заключить и подписать с покупателем договор купли-продажи транспортного средства.
- Получить деньги и передать покупателю транспортное средство со всеми документами на него и полисом страхования ОСАГО.
- Сообщить о продаже автомобиля своему страховщику.
- Сообщить о продаже транспортного средства Сервисный центр МВД Украины.
- Сообщить в Транспортный отдел (Wydział Komunikacji), где был зарегистрирован автомобиль.
Юристы рекомендуют заключать договор купли-продажи в двух языковых версиях — польской и украинской. Это позволит избежать дальнейших проблем и недоразумений с покупателем.
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Учтите, что в документе обязательно должны быть указаны точные реквизиты обеих сторон.
Также, обратите внимание, граждане Украины, приехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года и краткосрочно (менее 6 месяцев), для продажи автомобиля с украинской регистрацией на территории Республики Польша не обязаны посещать польский Транспортный отдел. Достаточно лишь подписать с покупателем договор купли-продажи, сообщить о продаже своей страховой компании (если вы ездили в Польше на автомобиле на основании краткосрочного страхования ОСАГО или Green Card), а также предоставить соответствующую информацию об изменении владельца МВД Украины.
Если вы находитесь на территории Республики Польша долгосрочно и зарегистрировали свой автомобиль в Транспортном отделе, вы должны сообщить о продаже транспортного средства и туда.
Как сообщить о продаже автомобиля с украинской регистрацией страховой компании и МВД?
После подписания соглашения о продаже автомобиля у продавца есть 14 дней, чтобы сообщить об этом страховой компании. Собираясь к страховщику, лучше всего взять с собой договор купли-продажи транспортного средства, ведь нужно будет предоставить определенную информацию о покупателе авто, а именно:
- имя и фамилия;
- адрес;
- PESEL.
Если покупателем выступает юридическое лицо, потребуется юридический адрес и номер NIP/KRS. Что касается информирования МВД Украины, подать заявку о продаже транспортного средства можно через официальный сайт службы.
Как уведомить о продаже автомобиля с украинскими номерами Wydział Komunikacji?
На уведомление о смене владельца автомобиля Транспортному отделу правительство определило срок 30 дней. Именно в этот срок продавец должен обратиться в повятовое староство или отделение района, в котором было зарегистрировано транспортное средство.
Кроме личного визита в Wydział Komunikacji, есть возможность уведомить о продаже автомобиля, выслав заявление по почте, а именно отправив документы заказным письмом с уведомлением о вручении в Управление по административным и гражданским делам.
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Также можно обратиться в Транспортный отдел через городской портал электронных услуг (используя доверенный профиль) или с помощью платформы ePUAP. Если вы планируете подавать заявление лично, не забудьте взять с собой удостоверение личности. Также следует иметь в виду, что если транспортное средство находится в общей собственности, требуется присутствие всех совладельцев или наличие доверенностей от них.
Какой бы способ уведомления Wydział Komunikacji о продаже автомобиля вы не выбрали, к заполненному и подписанному заявлению Уведомление о продаже транспортного средства / Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu (форму можно взять в учреждении или скачать на нашем сайте), обязательно нужно добавить несколько дополнительных документов:
- согласие на обработку личных данных (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych);
- документ, на основании которого произошло отчуждение транспортного средства (например, договор купли-продажи, счет-фактура);
- документ, удостоверяющий личность иностранца (гражданина Украины);
- документ, подтверждающий легальное временное проживание иностранца (гражданина Украины) в Польше.
Конечно, высылаются по почте не оригиналы, а ксерокопии документов.
Что будет, если не сообщить Транспортному отделу, страховой компании и МВД о продаже автомобиля?
К уведомлению о продаже автомобиля соответствующих служб — Транспортного отдела, страховой компании и МВД — следует отнестись со всей ответственностью. Прежде всего, по состоянию на сегодняшний день за неподачу в Транспортный отдел уведомления о продаже автомобиля в течение 30 дней с момента транзакции предусмотрен штраф в размере 200-1000 злотых.
Но дело даже не в финансовом наказании за невыполнение закона. Ведь следует понимать, что, своевременно проинформировав соответствующие инстанции о смене владельца автомобиля, вы защищаете именно свои собственные интересы, снимая с себя дальнейшую ответственность за авто. Уведомив всех должным образом, вы не получите уведомления о штрафе, если новый владелец вашего транспортного средства превысит скорость, и избежите общения с полицией, если ваше авто будет использовано для какого-либо преступления.
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