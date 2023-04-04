Как продать или купить машину в Польше на украинских номерах — Finance.ua

Как продать или купить машину в Польше на украинских номерах Сегодня 16:01 — Личные финансы

Как продать или купить машину в Польше на украинских номерах

Могут ли украинцы продать в Польше свой автомобиль на украинских номерах, сообщает uamedia.eu

Можно ли продать в Польше автомобиль с регистрацией?

Как сообщают юристы портала ukraina.interwencjaprawna.pl , продать в Польше автомобиль, зарегистрированный на территории Украины, вполне реально. Но для того чтобы провести сделку купли-продажи, нужно иметь в виду несколько моментов.

Так, нормативные акты в Украине не обязывают к техническому осмотру автомобилей до 3,5 тонны. Это значит, что украинский автомобиль в Польше должен пройти техническое освидетельствование согласно польским стандартам. Ведь только после этого польский покупатель автомобиля сможет зарегистрировать его после покупки.

Читайте также Турция продлила срок пребывания автомобилей с украинской регистрацией

При этом следует напомнить, что если автомобиль находится на территории Республики Польша (как и любой страны Европейского Союза) сроком менее 6 месяцев, от владельца не требуется регистрировать украинский автомобиль за рубежом. Но, находясь в стране Евросоюза более полугода, вы обязаны зарегистрировать свой автомобиль в стране долговременного/постоянного проживания.

В целом продажа автомобиля с украинской регистрацией в Польше не является чрезмерно сложным процессом, но все же существует определенная процедура и формальности, которых вы должны придерживаться для того, чтобы соглашение отвечало требованиям местного законодательства.

Как купить автомобиль в Польше на украинских номерах?

Если вы покупаете авто на украинских номерах в Польше, обратите внимание на наличие таких данных о продавце:

Имя и фамилия. Адрес проживания и прописки. Номер PESEL или другой идентификационный код. Номер и серия паспорта и информация о том, кем и когда был выдан этот документ. Дата и место заключения договора. Цена автомобиля в письменной и цифровой форме. Данные о марке, цвете, модели, годе производства, регистрационном номере, номере VIN и актуальном пробеге автомобиля.

Также должны быть:

свидетельство о регистрации транспортного средства,

техпаспорт на транспортное средство

ключи,

подтверждение действительного полиса страхования гражданской ответственности перед третьими лицами.

Как продать машину на украинских номерах в Польше

Общая пошаговая процедура продажи авто с украинской регистрацией для гражданина Украины выглядит следующим образом:

Найти покупателя и согласовать с ним стоимость автомобиля. Заключить и подписать с покупателем договор купли-продажи транспортного средства. Получить деньги и передать покупателю транспортное средство со всеми документами на него и полисом страхования ОСАГО. Сообщить о продаже автомобиля своему страховщику. Сообщить о продаже транспортного средства Сервисный центр МВД Украины. Сообщить в Транспортный отдел (Wydział Komunikacji), где был зарегистрирован автомобиль.

Юристы рекомендуют заключать договор купли-продажи в двух языковых версиях — польской и украинской. Это позволит избежать дальнейших проблем и недоразумений с покупателем.

Читайте также Украинцы стали покупать более дорогие автомобили

Учтите, что в документе обязательно должны быть указаны точные реквизиты обеих сторон.

Также, обратите внимание, граждане Украины, приехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года и краткосрочно (менее 6 месяцев), для продажи автомобиля с украинской регистрацией на территории Республики Польша не обязаны посещать польский Транспортный отдел. Достаточно лишь подписать с покупателем договор купли-продажи, сообщить о продаже своей страховой компании (если вы ездили в Польше на автомобиле на основании краткосрочного страхования ОСАГО или Green Card), а также предоставить соответствующую информацию об изменении владельца МВД Украины.

Если вы находитесь на территории Республики Польша долгосрочно и зарегистрировали свой автомобиль в Транспортном отделе, вы должны сообщить о продаже транспортного средства и туда.

Как сообщить о продаже автомобиля с украинской регистрацией страховой компании и МВД?

После подписания соглашения о продаже автомобиля у продавца есть 14 дней, чтобы сообщить об этом страховой компании. Собираясь к страховщику, лучше всего взять с собой договор купли-продажи транспортного средства, ведь нужно будет предоставить определенную информацию о покупателе авто, а именно:

имя и фамилия;

адрес;

PESEL.

Если покупателем выступает юридическое лицо, потребуется юридический адрес и номер NIP/KRS. Что касается информирования МВД Украины, подать заявку о продаже транспортного средства можно через официальный сайт службы.

Как уведомить о продаже автомобиля с украинскими номерами Wydział Komunikacji?

На уведомление о смене владельца автомобиля Транспортному отделу правительство определило срок 30 дней. Именно в этот срок продавец должен обратиться в повятовое староство или отделение района, в котором было зарегистрировано транспортное средство.

Кроме личного визита в Wydział Komunikacji, есть возможность уведомить о продаже автомобиля, выслав заявление по почте, а именно отправив документы заказным письмом с уведомлением о вручении в Управление по административным и гражданским делам.

Читайте также В «Дії» тестируют отмену шеринга авто

Также можно обратиться в Транспортный отдел через городской портал электронных услуг (используя доверенный профиль) или с помощью платформы ePUAP. Если вы планируете подавать заявление лично, не забудьте взять с собой удостоверение личности. Также следует иметь в виду, что если транспортное средство находится в общей собственности, требуется присутствие всех совладельцев или наличие доверенностей от них.

Какой бы способ уведомления Wydział Komunikacji о продаже автомобиля вы не выбрали, к заполненному и подписанному заявлению Уведомление о продаже транспортного средства / Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu (форму можно взять в учреждении или скачать на нашем сайте), обязательно нужно добавить несколько дополнительных документов:

согласие на обработку личных данных (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych);

документ, на основании которого произошло отчуждение транспортного средства (например, договор купли-продажи, счет-фактура);

документ, удостоверяющий личность иностранца (гражданина Украины);

документ, подтверждающий легальное временное проживание иностранца (гражданина Украины) в Польше.

Конечно, высылаются по почте не оригиналы, а ксерокопии документов.

Что будет, если не сообщить Транспортному отделу, страховой компании и МВД о продаже автомобиля?

К уведомлению о продаже автомобиля соответствующих служб — Транспортного отдела, страховой компании и МВД — следует отнестись со всей ответственностью. Прежде всего, по состоянию на сегодняшний день за неподачу в Транспортный отдел уведомления о продаже автомобиля в течение 30 дней с момента транзакции предусмотрен штраф в размере 200-1000 злотых.

Читайте также Топ-5 самых надежных авто в Украине стоимостью до 5 тысяч долларов

Но дело даже не в финансовом наказании за невыполнение закона. Ведь следует понимать, что, своевременно проинформировав соответствующие инстанции о смене владельца автомобиля, вы защищаете именно свои собственные интересы, снимая с себя дальнейшую ответственность за авто. Уведомив всех должным образом, вы не получите уведомления о штрафе, если новый владелец вашего транспортного средства превысит скорость, и избежите общения с полицией, если ваше авто будет использовано для какого-либо преступления.

Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем не только в Украине, но и за рубежом, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в дороге или пробить колесо. Карта станет вашей поддержкой в пути 24/7.

uamedia По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.