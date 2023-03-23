В «Дії» тестируют отмену шеринга авто — Finance.ua

В «Дії» тестируют отмену шеринга авто Сегодня 16:35 — Казна и Политика

Вскоре в Дії можно будет не только поделиться техпаспортом с другим человеком, но и отменить шеринг авто онлайн. Об этом сообщает пресс-служба «Дії» в Telegram.

Услуга особенно актуальна во время войны, позволяет пошерить авто на время. К примеру, чтобы помочь близким выехать из зоны боевых действий. Чтобы отмена шеринга в Дії работала корректно и быстро, нужно все протестовать.

Присоединяйтесь к бета-тесту, если вы:

владелец автомобиля и пользуетесь шерингом авто;

или же надлежащий пользователь, которому пошерили машину;

у вас есть Дія.Підпис;

Принять участие в бета-тесте должны два человека — владелец авто и водитель, назначенный надлежащим пользователем. Записаться на бета-тест можно по ссылке.

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