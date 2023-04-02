Украинцы стали покупать более дорогие автомобили — Finance.ua

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Украинцы стали покупать более дорогие автомобили

Личные финансы
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Украинцы стали покупать более дорогие автомобили
Украинцы стали покупать более дорогие автомобили
За первые два месяца этого года в Украине значительно выросла средняя стоимость проданных новых автомобилей. Теперь она составляет 33,5 тыс. евро, хотя еще год назад за первые 2 еще довоенных месяца 2022 года средняя стоимость проданных новых автомобилей составила 27,7 тыс. евро. То есть выросла на 21% в эквиваленте евро.
Об этом сообщает Auto-Consulting.
«В первую очередь такой рост средней стоимости покупаемых в нашей стране новых автомобилей вызван спадом продаж и почти уходом с рынка бюджетных автомобилей сегмента Low Cost», — сказано в сообщении.
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Если в начале 2023 года доля бюджетных автомобилей на украинском рынке составляла 5,5%, то в прошлом году этот показатель составлял более 12% в денежном эквиваленте.
Украинцы стали покупать более дорогие автомобили
Кроме того, значительно выросла доля продаж в среднем и премиальном сегментах авторынка в денежном эквиваленте. Теперь доля Volume-сегмента составляет 53% (год назад 51%), доля Premium-сегмента — 41% (год назад 33,6%). Все это в переводе в еврорасходах на купленные автомобили.
Кроме того, на снижение продаж бюджетных авто повлияли и активные поставки подержанных автомобилей из Европы и Америки, фактически занявшие нишу лоу-костов.
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Средняя стоимость проданного автомобиля в Украине растет весь год. По итогам 2022 года средняя стоимость авто в Украине составила 30,7 тыс. евро. Хотя в конце года составила около 32 тыс. евро.
То есть, за первые месяцы текущего года средняя цена еще выросла и достигла показателя в 33,5 тыс. евро.
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Следя за динамикой последних месяцев, средняя стоимость автомобилей, покупаемых украинцами, может еще немного вырасти. Но значительного роста эксперты не ожидают, поскольку судьба бюджетных автомобилей и так значительно упала за последний год.
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По материалам:
Auto-Consulting
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