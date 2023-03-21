Рейтинг новых дизельных авто, которые покупали в Украине в феврале — Finance.ua

Рейтинг новых дизельных авто, которые покупали в Украине в феврале Сегодня 20:01 — Личные финансы

Рейтинг новых дизельных авто, которые покупали в Украине в феврале, www.renault.com.ua

Сокращение производства новых легковушек с дизельными агрегатами, вызванное «закручиванием экологических гаек» индустриальными регуляторами, оказывает существенное влияние на перечень моделей, которые охотно покупают украинские автомобилисты. Европейские тренды по планомерному сокращению производства дизельных авто имеют очевидную причину: необходимость буквально «влезть» в жесткие ограничения действующего экологического стандарта Euro 6 заставляет инженеров создавать все более сложные многоступенчатые системы очистки отработанных газов от вредных веществ и частиц сажи. Как следствие, стоимость легковых автомобилей растет, что фактически сводит ожидаемые выгоды от владения дизельной техникой на нет.

Весной 2022 года аналитическое бюро Statista обнародовало результаты исследования, определившего изменения в спросе на новые дизельные авто среди клиентов в странах Еврозоны в течение 5 лет. Согласно этому документу, средний уровень продаж такой техники в Европе с 2015 по 2019 год уменьшился с 52% до 32%, причем в Ирландии и Люксембурге, где покупали преимущественно дизельные легковушки (71% рынка в 2015-м), спрос на них сократился до 46 и 44% соответственно. А лидером этой массовой «дедизелизации» стала Греция, где рыночная доля таких авто упала более чем наполовину — с 63 до 27%.

Самые свежие данные поражают даже больше: например, по данным JATO Dynamics, в октябре 2022 года дизельный двигатель имела только одна из шести проданных европейским клиентам новых легковушек.

А что с дизелями в Украине? Между тем в Украине, где новые авто «на солярке» традиционно не пользовались бешеным спросом из-за более высокой стоимости (если сравнивать с аналогичными бензиновыми моделями), ситуация существенно отличается: по итогам продаж в феврале текущего года дизели «отгрызли» пару процентов у бензиновых авто. И хотя в целом последние имеют существенное преимущество (48% продаж новых авто с бензиновыми двигателями против 23% у дизельной техники), такой феномен представляет большой интерес. Какие модели покупают активнее — рассказали аналитики Между тем в Украине, где новые авто «на солярке» традиционно не пользовались бешеным спросом из-за более высокой стоимости (если сравнивать с аналогичными бензиновыми моделями), ситуация существенно отличается: по итогам продаж в феврале текущего года дизели «отгрызли» пару процентов у бензиновых авто. И хотя в целом последние имеют существенное преимущество (48% продаж новых авто с бензиновыми двигателями против 23% у дизельной техники), такой феномен представляет большой интерес. Какие модели покупают активнее — рассказали аналитики auto.ria.

Самые популярные новые дизельные легковушки в Украине

Renault Duster (134 нових авто) BMW X7 Mercedes-Benz GLE Toyota Land Cruiser Skoda Kodiaq BMW X5 Peugeot 3008 Mercedes-Benz GLS Renault Express Land Rover Range Rover Citroen Berlingo Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Staria, Hyundai Santa Fe (по 22 авто на кожну модель) BMW X6 Peugeot 2008 Opel Grandland Lexus LX Volkswagen Arteon, Land Rover Range Rover Sport (по 11 авто) Mercedes-Benz GLC Volvo XC60 Mercedes-Benz Vito

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