Рейтинг новых дизельных авто, которые покупали в Украине в феврале — Finance.ua

Рейтинг новых дизельных авто, которые покупали в Украине в феврале
Сокращение производства новых легковушек с дизельными агрегатами, вызванное «закручиванием экологических гаек» индустриальными регуляторами, оказывает существенное влияние на перечень моделей, которые охотно покупают украинские автомобилисты. Европейские тренды по планомерному сокращению производства дизельных авто имеют очевидную причину: необходимость буквально «влезть» в жесткие ограничения действующего экологического стандарта Euro 6 заставляет инженеров создавать все более сложные многоступенчатые системы очистки отработанных газов от вредных веществ и частиц сажи. Как следствие, стоимость легковых автомобилей растет, что фактически сводит ожидаемые выгоды от владения дизельной техникой на нет.
Весной 2022 года аналитическое бюро Statista обнародовало результаты исследования, определившего изменения в спросе на новые дизельные авто среди клиентов в странах Еврозоны в течение 5 лет. Согласно этому документу, средний уровень продаж такой техники в Европе с 2015 по 2019 год уменьшился с 52% до 32%, причем в Ирландии и Люксембурге, где покупали преимущественно дизельные легковушки (71% рынка в 2015-м), спрос на них сократился до 46 и 44% соответственно. А лидером этой массовой «дедизелизации» стала Греция, где рыночная доля таких авто упала более чем наполовину — с 63 до 27%.
Самые свежие данные поражают даже больше: например, по данным JATO Dynamics, в октябре 2022 года дизельный двигатель имела только одна из шести проданных европейским клиентам новых легковушек.
А что с дизелями в Украине? Между тем в Украине, где новые авто «на солярке» традиционно не пользовались бешеным спросом из-за более высокой стоимости (если сравнивать с аналогичными бензиновыми моделями), ситуация существенно отличается: по итогам продаж в феврале текущего года дизели «отгрызли» пару процентов у бензиновых авто. И хотя в целом последние имеют существенное преимущество (48% продаж новых авто с бензиновыми двигателями против 23% у дизельной техники), такой феномен представляет большой интерес. Какие модели покупают активнее — рассказали аналитики auto.ria.
Самые популярные новые дизельные легковушки в Украине
- Renault Duster (134 нових авто)
- BMW X7
- Mercedes-Benz GLE
- Toyota Land Cruiser
- Skoda Kodiaq
- BMW X5
- Peugeot 3008
- Mercedes-Benz GLS
- Renault Express
- Land Rover Range Rover
- Citroen Berlingo
- Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Staria, Hyundai Santa Fe (по 22 авто на кожну модель)
- BMW X6
- Peugeot 2008
- Opel Grandland
- Lexus LX
- Volkswagen Arteon, Land Rover Range Rover Sport (по 11 авто)
- Mercedes-Benz GLC
- Volvo XC60
- Mercedes-Benz Vito
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