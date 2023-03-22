Топ-10 доступных и экономичных авто с ГБО стоимостью до $6000 — Finance.ua
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Топ-10 доступных и экономичных авто с ГБО стоимостью до $6000

Личные финансы
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Топ-10 доступных и экономичных авто с ГБО стоимостью до $6000
Топ-10 доступных и экономичных авто с ГБО стоимостью до $6000
Дешевле, чем с использованием пропан-бутановой смеси, сейчас можно ездить разве что на электромобиле, если вы заряжаете его батарею по «домашнему» тарифу, а не на платных скоростных станциях. Цена за литр «автогаза» сейчас на большинстве АЗС приблизилась к отметке 22 грн/л, поэтому даже при несколько большем литровом расходе этого вида горючего по сравнению с бензином фактическая цена километра на практике почти вдвое меньше.
Топ-10 доступных и экономичных авто с ГБО стоимостью до $6000
Портал AUTO.RIA.com составил рейтинг подержанных автомобилей, оснащенных ГБО (газобаллонным оборудованием), выбор которых самый широкий в ценовом диапазоне 4-6 тысяч долларов.
Итак, 10 вариантов авто с ГБО, стоимостью до 6000 долларов:
  1. Chevrolet Lacetti
  2. Skoda Octavia
  3. Chevrolet Aveo
  4. Mitsubishi Lancer
  5. Opel Astra
  6. Renault Megane
  7. Skoda Fabia
  8. Ford Focus
  9. Opel Vectra
  10. Mazda 6
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По материалам:
Finance.ua
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