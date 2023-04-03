Турция продлила срок пребывания автомобилей с украинской регистрацией — Finance.ua

Турция продлила срок пребывания автомобилей с украинской регистрацией
Турция продлила срок пребывания автомобилей с иностранной украинской регистрацией на своей территории до 30 июня 2023 года включительно.
Об этом сообщило посольство Украины в Турции.
«Рады вам сообщить, что Турция продлила срок пребывания автомобилей с иностранной украинской регистрацией на своей территории до 30 июня 2023 года включительно», — сообщает посольство.
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Указывается также, если срок пребывания авто истекает в связи с окончанием вида на жительство, следует обратиться в таможенный орган Турции по месту жительства для заполнения формы и отметки в системе таможенных органов.
Посольство призывает граждан помнить другие правила Турции, касающиеся ввоза и вывоза автомобилей во избежание проблем с таможенными органами страны.
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