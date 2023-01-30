Украинцы смогут обменять водительские права в Турции — Finance.ua

Украинцы смогут обменять водительские права в Турции
Совсем скоро украинцы смогут обменять водительские права в Стамбуле (Турция) в центре ГП «Документ».
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Сообщается, что 27 января в Региональном сервисном центре МВД в Житомирской области было подписано согласованное решение о сотрудничестве Главного сервисного центра МВД с ГП «Документ», входящим в сферу управления Государственной миграционной службы. Вскоре это позволит обменивать украинское водительское удостоверение на такое же украинское в Стамбуле.
Услуга обмена удостоверения предоставляется:
- в случае изменения анкетных данных водителя;
- когда истек срок действия (актуально преимущественно для удостоверений водителя, выданных впервые, поскольку их срок действия — 2 года);
- в случае повреждения водительского удостоверения.
РБК-Украина сообщало, что украинцы уже могут обменивать водительские права в Польше. Сейчас такая возможность доступна в таких городах:
- Варшава, 02-222, Aleji Jerozolimskie, 179 (ТРЦ Blue City, 2 этаж);
- Гданьск, 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;
- Краков, 31-154, Pawia, 5 (ТЦ Galeria Krakowska);
- Вроцлав, 54-118, Aleja Śląska (Tarczyński Arena).
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