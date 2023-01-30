Украинцы смогут обменять водительские права в Турции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы смогут обменять водительские права в Турции

Личные финансы
95
Совсем скоро украинцы смогут обменять водительские права в Стамбуле (Турция) в центре ГП «Документ».
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Сообщается, что 27 января в Региональном сервисном центре МВД в Житомирской области было подписано согласованное решение о сотрудничестве Главного сервисного центра МВД с ГП «Документ», входящим в сферу управления Государственной миграционной службы. Вскоре это позволит обменивать украинское водительское удостоверение на такое же украинское в Стамбуле.
Услуга обмена удостоверения предоставляется:
  • в случае изменения анкетных данных водителя;
  • когда истек срок действия (актуально преимущественно для удостоверений водителя, выданных впервые, поскольку их срок действия — 2 года);
  • в случае повреждения водительского удостоверения.
РБК-Украина сообщало, что украинцы уже могут обменивать водительские права в Польше. Сейчас такая возможность доступна в таких городах:
  • Варшава, 02-222, Aleji Jerozolimskie, 179 (ТРЦ Blue City, 2 этаж);
  • Гданьск, 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;
  • Краков, 31-154, Pawia, 5 (ТЦ Galeria Krakowska);
  • Вроцлав, 54-118, Aleja Śląska (Tarczyński Arena).
Кстати, если вам нужна Зеленая карта и еще раздумываете, где это сделать, то на Finance.ua мы можем оформить ее за несколько минут.

Купить зеленую карту быстро🚙

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.