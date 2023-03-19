Топ-5 самых надежных авто в Украине стоимостью до 5 тысяч долларов — Finance.ua

Топ-5 самых надежных авто в Украине стоимостью до 5 тысяч долларов Сегодня 19:54 — Технологии&Авто

Вполне достойные автомобили с пробегом в Украине можно купить за 4-6 тысяч долларов, хотя всегда есть риск приобрести «автохлам». Однако есть модели за эти деньги, которые никогда не подводят. Апостроф рассказал о самых надежных авто в Украине по цене до 5 тысяч долларов.

Nissan Almera

Автомобиль отличается выносливым двигателем, достаточно крепкой подвеской, стильным внешним видом и комфортным салоном. До 5 тысяч долларов можно приобрести модели третьего поколения. В обслуживании машина тоже не создает особых проблем.

Renault Logan

В указанный ценовой диапазон попадает Renault Logan 2012-2014 годов выпуска. Хотя в этом случае оснащение автомобиля предлагает минимальный набор опций, техническая начинка порадует владельца. Мотор — надежный, подвеска сверхпрочная, а кузов долговечный, главное следить, чтобы на нем не поселилась коррозия.

Volkswagen Polo

Механика Volkswagen Polo не вызывает нареканий, но его слабое место — кузов, который подвержен коррозии, требует постоянного внимания. В остальном автомобиль может похвастаться хорошим набором настроек и удобным салоном. Дополнительный бонус — привлекательный внешний вид.

Skoda Octavia

В бюджет в 5 тысяч долларов вложится Skoda Octavia 2008-2009 годов выпуска. У них надежная ходовая часть, достойное оснащение и удобный салон. Эксперты советуют выбирать дорогие вариации, они отличаются расширенным выбором опций комфорта и безопасности. Порадует и внешний вид машины.

Chevrolet Cruze

Этот автомобиль — надежная «рабочая лошадка», он доступен и прост в обслуживании. Chevrolet Cruze имеет стандартный набор опций и при этом может похвастаться надежной начинкой и прочной подвеской. По цене до 5 тысяч долларов можно купить версии 2008-2010 годов выпуска.

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Апостроф По материалам:

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